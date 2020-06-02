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9285 TAILEY Circle
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9285 TAILEY Circle

9285 Tailey Circle · No Longer Available
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Location

9285 Tailey Circle, Johns Creek, GA 30097

Amenities

patio / balcony
garage
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
For more information, contact Grace Yoon at (404) 514-1000. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6584581 to view more pictures of this property. EXCELLENT RENTAL HOME! 2-STORY 5 BED/4 BATH HOME INGOOD CONDITION. SEPERATE LIVING AND FORMAL DINING ROOMS. LARGE OPEN KITCHEN WITH SEPERATE BREAKFAST AREA. HUGE MASTER SUITE WITH LARGE BATH. GOOD SIZED SECONDARY ROOMS. FINISHED BASEMENT AND TONS OF EXTRA SPACE. 4-SIDE BRICK WITH 2-STORY BACK DECK. CUL-DE-SAC LOT. HURRY! WON'T LAST LONG!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9285 TAILEY Circle have any available units?
9285 TAILEY Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johns Creek, GA.
Is 9285 TAILEY Circle currently offering any rent specials?
9285 TAILEY Circle is not currently offering any rent specials.
Is 9285 TAILEY Circle pet-friendly?
No, 9285 TAILEY Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 9285 TAILEY Circle offer parking?
Yes, 9285 TAILEY Circle offers parking.
Does 9285 TAILEY Circle have units with washers and dryers?
No, 9285 TAILEY Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 9285 TAILEY Circle have a pool?
No, 9285 TAILEY Circle does not have a pool.
Does 9285 TAILEY Circle have accessible units?
No, 9285 TAILEY Circle does not have accessible units.
Does 9285 TAILEY Circle have units with dishwashers?
No, 9285 TAILEY Circle does not have units with dishwashers.
Does 9285 TAILEY Circle have units with air conditioning?
No, 9285 TAILEY Circle does not have units with air conditioning.
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