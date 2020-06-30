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Johns Creek, GA
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5272 Lacosta Ln
Last updated April 7 2020 at 12:21 AM

5272 Lacosta Ln

5272 Lacosta Ln · No Longer Available
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Location

5272 Lacosta Ln, Johns Creek, GA 30022

Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5272 Lacosta Ln have any available units?
5272 Lacosta Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johns Creek, GA.
What amenities does 5272 Lacosta Ln have?
Some of 5272 Lacosta Ln's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5272 Lacosta Ln currently offering any rent specials?
5272 Lacosta Ln is not currently offering any rent specials.
Is 5272 Lacosta Ln pet-friendly?
No, 5272 Lacosta Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 5272 Lacosta Ln offer parking?
Yes, 5272 Lacosta Ln offers parking.
Does 5272 Lacosta Ln have units with washers and dryers?
No, 5272 Lacosta Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 5272 Lacosta Ln have a pool?
Yes, 5272 Lacosta Ln has a pool.
Does 5272 Lacosta Ln have accessible units?
No, 5272 Lacosta Ln does not have accessible units.
Does 5272 Lacosta Ln have units with dishwashers?
Yes, 5272 Lacosta Ln has units with dishwashers.
Does 5272 Lacosta Ln have units with air conditioning?
No, 5272 Lacosta Ln does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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