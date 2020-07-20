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177 FALLING WATERS Drive
Last updated June 13 2019 at 5:53 PM

177 FALLING WATERS Drive

177 Falling Waters Drive · No Longer Available
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Location

177 Falling Waters Drive, Henry County, GA 30236
Falling Waters

Amenities

patio / balcony
garage
stainless steel
media room
Unit Amenities
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
media room
For more information, contact Grace Yoon at (404) 514-1000. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6565748 to view more pictures of this property. EXCELLENT RENTAL HOME! BEAUTIFUL 2-STORY 4 BED/3.5 BATH HOME IN GOOD CONDITION. SEPARATE LIVING AND FORMAL DINING ROOMS. LARGE, OPEN KITCHEN WITH SEPARATE BREAKFAST AREA, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND LARGE PANTRY. HUGE MASTER SUITE WITH SEPARATE SITTING AREA AND LARGE BATH. GOOD SIZED SECONDARY ROOMS. FINISHED BASEMENT WITH MEDIA ROOM AND TONS OF EXTRA SPACE. BEAUTIFUL, PRIVATE BACKYARD WITH DECK. CUL-DE-SAC LOT. HURRY! WON'T LAST LONG!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 177 FALLING WATERS Drive have any available units?
177 FALLING WATERS Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Henry County, GA.
What amenities does 177 FALLING WATERS Drive have?
Some of 177 FALLING WATERS Drive's amenities include patio / balcony, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 177 FALLING WATERS Drive currently offering any rent specials?
177 FALLING WATERS Drive is not currently offering any rent specials.
Is 177 FALLING WATERS Drive pet-friendly?
No, 177 FALLING WATERS Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henry County.
Does 177 FALLING WATERS Drive offer parking?
Yes, 177 FALLING WATERS Drive offers parking.
Does 177 FALLING WATERS Drive have units with washers and dryers?
No, 177 FALLING WATERS Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 177 FALLING WATERS Drive have a pool?
No, 177 FALLING WATERS Drive does not have a pool.
Does 177 FALLING WATERS Drive have accessible units?
No, 177 FALLING WATERS Drive does not have accessible units.
Does 177 FALLING WATERS Drive have units with dishwashers?
No, 177 FALLING WATERS Drive does not have units with dishwashers.
Does 177 FALLING WATERS Drive have units with air conditioning?
No, 177 FALLING WATERS Drive does not have units with air conditioning.
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