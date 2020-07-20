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Henry County, GA
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1009 PAMPAS Way
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1009 PAMPAS Way

1009 Pampas Way · No Longer Available
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Location

1009 Pampas Way, Henry County, GA 30228
Crystal Lake Golf and Country Club

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
gym
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
playground
pool
bbq/grill
tennis court
MASTER BEDROOM ON MAIN W/SITTING ROOM THRU FRENCH DOORS. BUILT-IN BOOKSHELVES IN GREAT ROOM. SPLIT BEDROOM PLAN, MUDROOM, IN-LAW SUITE AND BONUS BEDROOM UPSTAIRS. PATIO W/FIREPLACE, COVERED BAR, OUTDOOR KITCHEN AND PERGOLA. DETACHED GUEST APARTMENT W/BEDROOM, FULL BATH, REC ROOM/WORKSHOP, HALF BATH. INTERCOM/SURROUND SOUND SYSTEM. GOLF/COUNTRY CLUB NEIGHBORHOOD W/GYM, RESTAURANT, POOL/TENNIS, PLAYGROUND, 24 HR SECURITY GATE AND MORE. TWO MILES FROM I-75, 5 MINUTES TO TARA BLVD, LESS THANN 10 MILES FROM ATL MOTOR SPEEDWAY AND 20 MINUTES TO DOWNTOWN ATLANTA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 9 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1009 PAMPAS Way have any available units?
1009 PAMPAS Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Henry County, GA.
What amenities does 1009 PAMPAS Way have?
Some of 1009 PAMPAS Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1009 PAMPAS Way currently offering any rent specials?
1009 PAMPAS Way is not currently offering any rent specials.
Is 1009 PAMPAS Way pet-friendly?
No, 1009 PAMPAS Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henry County.
Does 1009 PAMPAS Way offer parking?
Yes, 1009 PAMPAS Way offers parking.
Does 1009 PAMPAS Way have units with washers and dryers?
No, 1009 PAMPAS Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1009 PAMPAS Way have a pool?
Yes, 1009 PAMPAS Way has a pool.
Does 1009 PAMPAS Way have accessible units?
No, 1009 PAMPAS Way does not have accessible units.
Does 1009 PAMPAS Way have units with dishwashers?
Yes, 1009 PAMPAS Way has units with dishwashers.
Does 1009 PAMPAS Way have units with air conditioning?
No, 1009 PAMPAS Way does not have units with air conditioning.
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