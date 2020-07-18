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6627 Autumn Ridge Way
Last updated July 1 2020 at 11:43 PM

6627 Autumn Ridge Way

6627 Autumn Ridge Way · (404) 386-5059
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

6627 Autumn Ridge Way, Hall County, GA 30548

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,800

3 Bed · 2 Bath · 1505 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
bocce court
clubhouse
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6627 Autumn Ridge Way have any available units?
6627 Autumn Ridge Way has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6627 Autumn Ridge Way have?
Some of 6627 Autumn Ridge Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6627 Autumn Ridge Way currently offering any rent specials?
6627 Autumn Ridge Way is not currently offering any rent specials.
Is 6627 Autumn Ridge Way pet-friendly?
No, 6627 Autumn Ridge Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hall County.
Does 6627 Autumn Ridge Way offer parking?
Yes, 6627 Autumn Ridge Way offers parking.
Does 6627 Autumn Ridge Way have units with washers and dryers?
Yes, 6627 Autumn Ridge Way offers units with in unit laundry.
Does 6627 Autumn Ridge Way have a pool?
Yes, 6627 Autumn Ridge Way has a pool.
Does 6627 Autumn Ridge Way have accessible units?
No, 6627 Autumn Ridge Way does not have accessible units.
Does 6627 Autumn Ridge Way have units with dishwashers?
Yes, 6627 Autumn Ridge Way has units with dishwashers.
Does 6627 Autumn Ridge Way have units with air conditioning?
No, 6627 Autumn Ridge Way does not have units with air conditioning.
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