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1000 Elmhurst Court
Last updated October 2 2019 at 11:34 PM

1000 Elmhurst Court

1000 Elmhurst Court · No Longer Available
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Location

1000 Elmhurst Court, Gwinnett County, GA 30043

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1000 Elmhurst Court have any available units?
1000 Elmhurst Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 1000 Elmhurst Court have?
Some of 1000 Elmhurst Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1000 Elmhurst Court currently offering any rent specials?
1000 Elmhurst Court is not currently offering any rent specials.
Is 1000 Elmhurst Court pet-friendly?
No, 1000 Elmhurst Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 1000 Elmhurst Court offer parking?
Yes, 1000 Elmhurst Court offers parking.
Does 1000 Elmhurst Court have units with washers and dryers?
No, 1000 Elmhurst Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1000 Elmhurst Court have a pool?
No, 1000 Elmhurst Court does not have a pool.
Does 1000 Elmhurst Court have accessible units?
No, 1000 Elmhurst Court does not have accessible units.
Does 1000 Elmhurst Court have units with dishwashers?
Yes, 1000 Elmhurst Court has units with dishwashers.
Does 1000 Elmhurst Court have units with air conditioning?
No, 1000 Elmhurst Court does not have units with air conditioning.
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