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750 Virginia Highlands
Last updated June 19 2019 at 2:05 PM

750 Virginia Highlands

750 Virginia Highlands · No Longer Available
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Location

750 Virginia Highlands, Fayetteville, GA 30215

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
WELL MAINTAINED OVER-SIZED BRICK FRONT EXECUTIVE HOME IN AWARD WINNING SCHOOL DISTRICT. FRESHLY PAINTED, HARDWOOD ON MAIN, OVERSIZED MASTER WITH HIS & HERS WALK-IN CLOSETS AND FIREPLACE, LARGE SECONDARY BEDROOMS, ADDITIONAL BEDROOM AND FULL BATH ON MAIN, LARGE FLAT BACKYARD, FORMAL LIVING AND DINING ROOM, OVERSIZED FAMILY ROOM WITH FIREPLACE OVERLOOKING EAT-IN KITCHEN BOASTING GRANITE COUNTER TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. THE BASEMENT IS UNFINISHED AND IS NOT ACCESSIBLE TO TENANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 750 Virginia Highlands have any available units?
750 Virginia Highlands doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fayetteville, GA.
What amenities does 750 Virginia Highlands have?
Some of 750 Virginia Highlands's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 750 Virginia Highlands currently offering any rent specials?
750 Virginia Highlands is not currently offering any rent specials.
Is 750 Virginia Highlands pet-friendly?
No, 750 Virginia Highlands is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fayetteville.
Does 750 Virginia Highlands offer parking?
Yes, 750 Virginia Highlands offers parking.
Does 750 Virginia Highlands have units with washers and dryers?
No, 750 Virginia Highlands does not offer units with in unit laundry.
Does 750 Virginia Highlands have a pool?
No, 750 Virginia Highlands does not have a pool.
Does 750 Virginia Highlands have accessible units?
No, 750 Virginia Highlands does not have accessible units.
Does 750 Virginia Highlands have units with dishwashers?
Yes, 750 Virginia Highlands has units with dishwashers.
Does 750 Virginia Highlands have units with air conditioning?
No, 750 Virginia Highlands does not have units with air conditioning.
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