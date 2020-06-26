All apartments in Fayetteville
Find more places like 150 Courtyard Ln.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fayetteville, GA
/
150 Courtyard Ln
Last updated June 9 2019 at 6:14 AM

150 Courtyard Ln

150 Courtyard Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fayetteville
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

150 Courtyard Lane, Fayetteville, GA 30215

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
guest parking
pet friendly
ABSOLUTELY ADORABLE PATIO HOME WITH A COVERED PATIO PLUS UNCOVERED AREA TOO! RECENTLY RENOVATED WITH NEWRE WOOD STYLE TILE FLOORS THROUGHOUT! NEWER LIGHT FIXTURES, PLUMBING FIXTURES, APPLIANCES, AND WASHER & DRYER. MASTER BEDROOM WITH ON SUITE RENOVATED BATH AND WALK IN CLOSET. BR 2 WITH A NICE SIZE CLOSET AND ACCESS TO THE RENOVATED HALL BATH. LIGHT AND BRIGHT FAMILY ROOM WITH SKY LIGHTS AND A FIREPLACE. RENOVATED KITCHEN WITH GAS RANGE, DISHWASHER, BUILT IN MICROWAVE AND REFRIGERATOR. ADJOINING LARGE DINING AREA. ONE CAR GARAGE PLUS EXTRA PARKING PAD FOR 2ND CAR OR GUEST PARKING. LAWN MAINTENANCE IS INCLUDED! PET IS WELCOME IF UNDER 25 POUNDS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 150 Courtyard Ln have any available units?
150 Courtyard Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fayetteville, GA.
What amenities does 150 Courtyard Ln have?
Some of 150 Courtyard Ln's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 150 Courtyard Ln currently offering any rent specials?
150 Courtyard Ln is not currently offering any rent specials.
Is 150 Courtyard Ln pet-friendly?
Yes, 150 Courtyard Ln is pet friendly.
Does 150 Courtyard Ln offer parking?
Yes, 150 Courtyard Ln offers parking.
Does 150 Courtyard Ln have units with washers and dryers?
Yes, 150 Courtyard Ln offers units with in unit laundry.
Does 150 Courtyard Ln have a pool?
No, 150 Courtyard Ln does not have a pool.
Does 150 Courtyard Ln have accessible units?
No, 150 Courtyard Ln does not have accessible units.
Does 150 Courtyard Ln have units with dishwashers?
Yes, 150 Courtyard Ln has units with dishwashers.
Does 150 Courtyard Ln have units with air conditioning?
No, 150 Courtyard Ln does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Should I Live with a Roommate?
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Addison on Cobblestone
2400 Cobblestone Boulevard
Fayetteville, GA 30215
Weatherly Walk Apartment Homes
100 Knight Way
Fayetteville, GA 30214
Meridian at Lafayette
675 W Lafayette Ave
Fayetteville, GA 30214

Similar Pages

Fayetteville 1 BedroomsFayetteville 2 Bedrooms
Fayetteville Apartments with GymFayetteville Dog Friendly Apartments
Fayetteville Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GA
Decatur, GAStockbridge, GAMcDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GARiverdale, GAVilla Rica, GAAustell, GAFairburn, GAJonesboro, GAScottdale, GA
Druid Hills, GAHolly Springs, GABuford, GALilburn, GADallas, GAUnion City, GASugar Hill, GASnellville, GAStone Mountain, GAClarkston, GALoganville, GAFair Oaks, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityEmory University
Georgia State UniversityLife University
Chattahoochee Technical College