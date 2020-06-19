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2383 Ledgewood Dr
Last updated May 6 2020 at 8:03 PM

2383 Ledgewood Dr

2383 Ledgewood Drive · (678) 777-5075
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Location

2383 Ledgewood Drive, Dunwoody, GA 30338

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,100

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4 Bed · 3 Bath · 2892 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2383 Ledgewood Dr have any available units?
2383 Ledgewood Dr has a unit available for $3,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2383 Ledgewood Dr have?
Some of 2383 Ledgewood Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2383 Ledgewood Dr currently offering any rent specials?
2383 Ledgewood Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 2383 Ledgewood Dr pet-friendly?
No, 2383 Ledgewood Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunwoody.
Does 2383 Ledgewood Dr offer parking?
Yes, 2383 Ledgewood Dr does offer parking.
Does 2383 Ledgewood Dr have units with washers and dryers?
No, 2383 Ledgewood Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 2383 Ledgewood Dr have a pool?
Yes, 2383 Ledgewood Dr has a pool.
Does 2383 Ledgewood Dr have accessible units?
No, 2383 Ledgewood Dr does not have accessible units.
Does 2383 Ledgewood Dr have units with dishwashers?
Yes, 2383 Ledgewood Dr has units with dishwashers.
Does 2383 Ledgewood Dr have units with air conditioning?
Yes, 2383 Ledgewood Dr has units with air conditioning.
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