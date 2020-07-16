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9722 Cobble Creek Dr Available 09/12/20 WOW!!! GORGEOUS HOME IN POPULAR ARBOR STAION SCHOOLS/ FININSHED BASEMENT/ CHAPEL HILL SCHOOLS - WOW!!!......WHAT A WONDERFUL HOME IN POPULAR ARBOR STATION SUBDIVISION / FINISHED BASEMENT
GREAT LOCATION - CLOSE TO ARBOR PLACE MALL, GREAT RESTARAUNTS AND SHOPPING TOO.
OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS!!!!
ATTENTION TO DETAIL......AND MANY UPGRADES!!
GORGEOUS TWO STORY FOYER WITH HARDWOOD FLOORS AND PLATIUM WINDOW OFFERING NATURAL LIGHT.
HOME OFFERS SUPER SPACIOUS LIVING ROOM WITH WOOD FLOORS, HIGH CEILINGS, LARGE PICTURE WINDOWS AND BEAUTIFUL FIREPLACE.
AWESOME EAT IN KITCHEN WITH BAY WINDOW - ROOM FOR A SMALL TABLE AND LOTS OF CABINETS ( GORGEOUS ) AND PLENTY OF COUNTER SPACE TOO.
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FRIDGE, STOVE, DISHWASHER AND ABOVE THE COUNTER MICROWAVE.
HOME OFFERS LARGE FORMAL DINING ROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS THAT OFFER NATURAL LIGHT AND PLENTY OF SPACE FOR TABLE AND CHINA CABINET.
GORGEOUS MASTER BEDROOM WITH TREY CEILINGS AND SUPER LARGE WALK IN CLOSET.
BEAUTIFUL MASTER BATH WITH DOUBLE VANITY AND LARGE GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER.
TWO ADDITIONAL BEDROOMS ROOMS ARE SPACIOUS WITH LARGE PICTURE WINDOWS AND AMPLE CLOSETS.
THIS HOME OFFERS....LARGE BONUS ROOM OR MEDIA ROOM DOWNSTAIRS. THIS WOULD BE GREAT AS A MAN CAVE OR PLACE TO ENTERTAIN. THERE IS ALSO ANOTHER ROOM AND AN EXTRA FULL BATH DOWNSTAIRS.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FAMILY AND FRIENDS ON THIS.....SUPER LARGE PATIO.....OVERLOOKING PRIVATE BACK YARD.
HOME OFFERS 2 CAR GARAGE AND A SEPERATE SHOP WITH A WORK BENCH.
GREAT LOCATION.....CLOSE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE AND THE AIRPORT TOO.
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GREAT HOME..........GREAT PRICE.........GREAT LOCATION!!!
WILL LEASE QUICKLY! -.PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
SCHOOLS
Elementary:Arbor Station
Middle:Chapel Hill
High:Chapel Hill
HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com
No Pets Allowed
(RLNE5067479)