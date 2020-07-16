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9722 Cobble Creek Dr
Last updated July 15 2020 at 6:59 PM

9722 Cobble Creek Dr

9722 Cobble Creek Drive · (678) 540-8650
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Location

9722 Cobble Creek Drive, Douglasville, GA 30135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 9722 Cobble Creek Dr · Avail. Sep 12

$1,600

4 Bed · 3 Bath · 2001 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
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garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
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patio / balcony
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recently renovated
Property Amenities
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Elementary:Arbor Station
Middle:Chapel Hill
High:Chapel Hill

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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5067479)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9722 Cobble Creek Dr have any available units?
9722 Cobble Creek Dr has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 9722 Cobble Creek Dr have?
Some of 9722 Cobble Creek Dr's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9722 Cobble Creek Dr currently offering any rent specials?
9722 Cobble Creek Dr is not currently offering any rent specials.
Is 9722 Cobble Creek Dr pet-friendly?
No, 9722 Cobble Creek Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 9722 Cobble Creek Dr offer parking?
Yes, 9722 Cobble Creek Dr offers parking.
Does 9722 Cobble Creek Dr have units with washers and dryers?
No, 9722 Cobble Creek Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 9722 Cobble Creek Dr have a pool?
No, 9722 Cobble Creek Dr does not have a pool.
Does 9722 Cobble Creek Dr have accessible units?
No, 9722 Cobble Creek Dr does not have accessible units.
Does 9722 Cobble Creek Dr have units with dishwashers?
Yes, 9722 Cobble Creek Dr has units with dishwashers.
Interested in 9722 Cobble Creek Dr?
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