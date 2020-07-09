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Cobb County, GA
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1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE
Last updated June 3 2019 at 1:55 AM

1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE

1204 Ashborough Ter SE · No Longer Available
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Location

1204 Ashborough Ter SE, Cobb County, GA 30067

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
pool
tennis court
LOCATION, LOCATION, LOCATION! MINUTES FROM LIFE U. KENNESAW U & RESTAURANTS AND SHOPPING. FULLY FURNISHED ROOMMATE PLAN ! NEW PAINT, TILE WOOD LOOK PLANKS DOWN & NEW CARPET UP! GRANITE COUNTER TOPS w/ WHITE CABS & APPLIANCES! WASHER & DRYER INCLUDED. PRIVATE FENCED BACKYD w/PATIO. TWO ASSIGNED PARKING SPACES . TWO LARGE BEDRMS UP w/ LARGE CLOSETS. CLOSE TO HIGHWAY 41 & 75. COMPLEX INCLUDES POOL, TENNIS & PLAYGROUND. OWNER COVERS HOA, ONLY UTILITIES YOU PAY IS ELECTRIC, PHONE & CABLE. PACK YOUR CLOTHES AND MOVE IN!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have any available units?
1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cobb County, GA.
What amenities does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have?
Some of 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE currently offering any rent specials?
1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE is not currently offering any rent specials.
Is 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE pet-friendly?
No, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cobb County.
Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE offer parking?
Yes, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE offers parking.
Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have units with washers and dryers?
Yes, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE offers units with in unit laundry.
Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have a pool?
Yes, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE has a pool.
Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have accessible units?
No, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE does not have accessible units.
Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have units with dishwashers?
Yes, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE has units with dishwashers.
Does 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE have units with air conditioning?
No, 1204 SE ASHBOROUGH Terrace SE does not have units with air conditioning.
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