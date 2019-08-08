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Candler-McAfee, GA
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2192 Whites Mill Road
Last updated August 8 2019 at 3:13 PM

2192 Whites Mill Road

2192 Whites Mill Road · No Longer Available
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Location

2192 Whites Mill Road, Candler-McAfee, GA 30032
McAfee

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
FULLY RENOVATED BUNGALOW RANCH W/ BEAUTIFUL HUGE KITCHEN, STAINED CABINETS W/ GRANITE COUNTERS, FARM SINK, CUSTOM TILE BACK SPLASH, & STAINLESS APPLIANCES, STAINLESS REFRIGERATOR INCLUDED. DESIGNER LIGHTING, BATHROOMS HAVE BEEN REMODELED W/ MODERN TILE SHOWER SURROUNDS W/ DESIGNER TOUCHES, TILE FLOORS, & VANITIES. RECENTLY UPDATED HVAC, PLUMBING, & ELECTRICAL, NEW ROOF. FRESHLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, A BRAND NEW HUGE DECK IN THE BACK YARD. FULLY FENCED YARD! LOCATION! SOUTH OF EAST LAKE GOLF COURSE & MINUTES FROM DOWNTOWN DECATUR

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2192 Whites Mill Road have any available units?
2192 Whites Mill Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Candler-McAfee, GA.
What amenities does 2192 Whites Mill Road have?
Some of 2192 Whites Mill Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2192 Whites Mill Road currently offering any rent specials?
2192 Whites Mill Road is not currently offering any rent specials.
Is 2192 Whites Mill Road pet-friendly?
No, 2192 Whites Mill Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Candler-McAfee.
Does 2192 Whites Mill Road offer parking?
Yes, 2192 Whites Mill Road offers parking.
Does 2192 Whites Mill Road have units with washers and dryers?
No, 2192 Whites Mill Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2192 Whites Mill Road have a pool?
No, 2192 Whites Mill Road does not have a pool.
Does 2192 Whites Mill Road have accessible units?
No, 2192 Whites Mill Road does not have accessible units.
Does 2192 Whites Mill Road have units with dishwashers?
Yes, 2192 Whites Mill Road has units with dishwashers.
Does 2192 Whites Mill Road have units with air conditioning?
Yes, 2192 Whites Mill Road has units with air conditioning.
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