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180 Lake Lily Drive
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

180 Lake Lily Drive

180 Lake Lily Dr · No Longer Available
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Location

180 Lake Lily Dr, Bryan County, GA 31324

Amenities

granite counters
hardwood floors
dogs allowed
garage
pool
dog park
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
dog park
parking
playground
pool
garage
tennis court
180 Lake Lily Drive Available 08/15/20 Available August 15th!! $1650 a month!!! - 1 STORY, 3 BEDROOM, 2BA, 2 CAR GARAGE, MASTER ON MAIN: HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT MAIN LIVING AREA...SCREENED LANAI...REFRIGERATOR...KITCHEN INCLUDES GRANITE COUNTER TOPS/SS APPLIANCES, ALL BATHS INCLUDE TILE FLOORS, CULTURED MARBLE VANITIES, 5 FT. TILED WALK IN SHOWER IN MASTER BATH: GORGEOUS LAGOON VIEW FROM COVERED LANAI. AMENITIES INCLUDE: POOL, PLAYGROUND, WALKING/BIKE TRAILS: OUTDOOR ACTIVITIES INCLUDE, BASEBALL,SOFTBALL, FOOTBALL, SOCCER FIELD, WALKING TRAILS, TENNIS CTS, DOG PARK.

(RLNE5880635)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 180 Lake Lily Drive have any available units?
180 Lake Lily Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bryan County, GA.
What amenities does 180 Lake Lily Drive have?
Some of 180 Lake Lily Drive's amenities include granite counters, hardwood floors, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 180 Lake Lily Drive currently offering any rent specials?
180 Lake Lily Drive is not currently offering any rent specials.
Is 180 Lake Lily Drive pet-friendly?
Yes, 180 Lake Lily Drive is pet friendly.
Does 180 Lake Lily Drive offer parking?
Yes, 180 Lake Lily Drive offers parking.
Does 180 Lake Lily Drive have units with washers and dryers?
No, 180 Lake Lily Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 180 Lake Lily Drive have a pool?
Yes, 180 Lake Lily Drive has a pool.
Does 180 Lake Lily Drive have accessible units?
No, 180 Lake Lily Drive does not have accessible units.
Does 180 Lake Lily Drive have units with dishwashers?
No, 180 Lake Lily Drive does not have units with dishwashers.
Does 180 Lake Lily Drive have units with air conditioning?
No, 180 Lake Lily Drive does not have units with air conditioning.
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