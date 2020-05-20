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4091 Oak Forest Drive NE
Last updated May 8 2020 at 11:33 AM

4091 Oak Forest Drive NE

4091 Oak Forest Drive Northeast · No Longer Available
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Location

4091 Oak Forest Drive Northeast, Brookhaven, GA 30319
North Brookhaven

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4091 Oak Forest Drive NE have any available units?
4091 Oak Forest Drive NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 4091 Oak Forest Drive NE have?
Some of 4091 Oak Forest Drive NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4091 Oak Forest Drive NE currently offering any rent specials?
4091 Oak Forest Drive NE is not currently offering any rent specials.
Is 4091 Oak Forest Drive NE pet-friendly?
No, 4091 Oak Forest Drive NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 4091 Oak Forest Drive NE offer parking?
Yes, 4091 Oak Forest Drive NE offers parking.
Does 4091 Oak Forest Drive NE have units with washers and dryers?
Yes, 4091 Oak Forest Drive NE offers units with in unit laundry.
Does 4091 Oak Forest Drive NE have a pool?
No, 4091 Oak Forest Drive NE does not have a pool.
Does 4091 Oak Forest Drive NE have accessible units?
No, 4091 Oak Forest Drive NE does not have accessible units.
Does 4091 Oak Forest Drive NE have units with dishwashers?
Yes, 4091 Oak Forest Drive NE has units with dishwashers.
Does 4091 Oak Forest Drive NE have units with air conditioning?
No, 4091 Oak Forest Drive NE does not have units with air conditioning.
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