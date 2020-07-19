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Brookhaven, GA
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3589 Mill Creek Road NE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3589 Mill Creek Road NE

3589 Mill Creek Manor · No Longer Available
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Location

3589 Mill Creek Manor, Brookhaven, GA 30319
Lynwood Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3589 Mill Creek Road NE have any available units?
3589 Mill Creek Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 3589 Mill Creek Road NE have?
Some of 3589 Mill Creek Road NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3589 Mill Creek Road NE currently offering any rent specials?
3589 Mill Creek Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 3589 Mill Creek Road NE pet-friendly?
No, 3589 Mill Creek Road NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 3589 Mill Creek Road NE offer parking?
Yes, 3589 Mill Creek Road NE offers parking.
Does 3589 Mill Creek Road NE have units with washers and dryers?
Yes, 3589 Mill Creek Road NE offers units with in unit laundry.
Does 3589 Mill Creek Road NE have a pool?
Yes, 3589 Mill Creek Road NE has a pool.
Does 3589 Mill Creek Road NE have accessible units?
No, 3589 Mill Creek Road NE does not have accessible units.
Does 3589 Mill Creek Road NE have units with dishwashers?
Yes, 3589 Mill Creek Road NE has units with dishwashers.
Does 3589 Mill Creek Road NE have units with air conditioning?
No, 3589 Mill Creek Road NE does not have units with air conditioning.
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