All apartments in Brookhaven
Find more places like 3589 Mill Creek Rd.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Brookhaven, GA
/
3589 Mill Creek Rd
Last updated May 10 2019 at 2:47 AM

3589 Mill Creek Rd

3589 Mill Creek Rd NE · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Brookhaven
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Move-in Specials
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3589 Mill Creek Rd NE, Brookhaven, GA 30319
Lynwood Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
ELEGANT SOPHISTICATED HOME IN PRIME LOCATION VERY CONVENIENT TO BUCKHEAD & MINUTES FROM NORTHSIDE HOSPITAL & ST JOSEPH HOSPITAL; VERY OPEN FLOWING PLAN WITH GORGEOUS UPGRADES/DETAILS; LARGE SCREENED PORCH OVERLOOKING PRIVATE BACKYARD; BEAUTIFUL MASTER BEDR00M W/FIREPLACE ACCENTED BY BARREL CEILING + LUXURY MASTER BATH WITH SEPARATE HIS/HERS GRANITE VANITIES, LARGE WHIRLPOOL TUB, LARGE SEPARATE TRAVERTINE MARBLE SHOWER & TRAVERTINE FLOORING; COOKS GOURMET KITCHEN WITH THERMADOR GAS COOKTOP, STAINLESS DOUBLE WALL OVEN + STAINLESS M.WAVE, LARGE UNFINISHED BASEMENT FOR STORAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3589 Mill Creek Rd have any available units?
3589 Mill Creek Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 3589 Mill Creek Rd have?
Some of 3589 Mill Creek Rd's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3589 Mill Creek Rd currently offering any rent specials?
3589 Mill Creek Rd is not currently offering any rent specials.
Is 3589 Mill Creek Rd pet-friendly?
No, 3589 Mill Creek Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 3589 Mill Creek Rd offer parking?
Yes, 3589 Mill Creek Rd offers parking.
Does 3589 Mill Creek Rd have units with washers and dryers?
No, 3589 Mill Creek Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 3589 Mill Creek Rd have a pool?
Yes, 3589 Mill Creek Rd has a pool.
Does 3589 Mill Creek Rd have accessible units?
No, 3589 Mill Creek Rd does not have accessible units.
Does 3589 Mill Creek Rd have units with dishwashers?
Yes, 3589 Mill Creek Rd has units with dishwashers.
Does 3589 Mill Creek Rd have units with air conditioning?
No, 3589 Mill Creek Rd does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
How Long Does it Take to Find an Apartment?
How to Get Your Security Deposit Refunded
11 Questions to Ask Potential Roommates
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

TwentyNine24 Brookhaven
2924 Clairmont Rd NE
Brookhaven, GA 30329
The Atlantic Brookhaven
100 Windmont Dr NE
Brookhaven, GA 30329
Morgan Place Apartment Homes
1680 Chantilly Dr NE
Brookhaven, GA 30324
Windsor at Brookhaven
305 Brookhaven Ave
Brookhaven, GA 30319
The Goodwynn at Town Brookhaven by ARIUM
705 Town Blvd
Brookhaven, GA 30319
Oleander Apartments
10 Executive Park West
Brookhaven, GA 30329
Sierra Gardens
3649 Buford Hwy NE
Brookhaven, GA 30329
Gables Brookhaven
4420 Peachtree Rd NE
Brookhaven, GA 30319

Similar Pages

Brookhaven 1 BedroomsBrookhaven 2 Bedrooms
Brookhaven Apartments with GymBrookhaven Apartments with Parking
Brookhaven Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GA
Lawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GAGainesville, GA
McDonough, GAWoodstock, GACanton, GACarrollton, GARedan, GAHampton, GATyrone, GA

Nearby Neighborhoods

North BrookhavenBuford HighwayPark At Oglethrope
Drew ValleyAshford Park
Lenox ParkBrookhaven Village

Apartments Near Colleges

Oglethorpe UniversityClark Atlanta University
Georgia State UniversityLife University
Morehouse College