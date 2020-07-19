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Brookhaven, GA
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1468 Briarwood Road NE
Last updated April 15 2019 at 9:44 AM

1468 Briarwood Road NE

1468 Briarwood Road · No Longer Available
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Location

1468 Briarwood Road, Brookhaven, GA 30319
Brookhaven Fields

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
NOW AVAILABLE !! NEWLY RENOVATED GATED 2 BR 2.5 BATH TOWNHOME IN BROOKHAVEN!! HARDWOOD FLOORS ON MAIN W/KIT FEAT, GRANITE C'TOPS, STAINLESS APPLIANCES, AMPLE KITCHEN CABINETS & STORAGE, DINING ROOM, VAULTED CEILING IN GREAT ROOM, LARGE MASTER BEDROOM, PRIVATE FRONT PATIO. NEW PAINT, NEW CARPET & PROFESSIONALLY CLEANED! PRIVATE & QUIET LOCATION IN COMMUNITY, AMENTIES INCLUDE POOL & FITNESS CTR!! WALKABLE TO BRIARWOOD PARK, LENOX PARK, NEAR BROOKHAVEN VILLAGE!! WATER, SEWER, TRASH PICKUP , & AMENITIES INCLUDED IN RENT!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1468 Briarwood Road NE have any available units?
1468 Briarwood Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 1468 Briarwood Road NE have?
Some of 1468 Briarwood Road NE's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1468 Briarwood Road NE currently offering any rent specials?
1468 Briarwood Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 1468 Briarwood Road NE pet-friendly?
No, 1468 Briarwood Road NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 1468 Briarwood Road NE offer parking?
Yes, 1468 Briarwood Road NE offers parking.
Does 1468 Briarwood Road NE have units with washers and dryers?
No, 1468 Briarwood Road NE does not offer units with in unit laundry.
Does 1468 Briarwood Road NE have a pool?
Yes, 1468 Briarwood Road NE has a pool.
Does 1468 Briarwood Road NE have accessible units?
No, 1468 Briarwood Road NE does not have accessible units.
Does 1468 Briarwood Road NE have units with dishwashers?
Yes, 1468 Briarwood Road NE has units with dishwashers.
Does 1468 Briarwood Road NE have units with air conditioning?
No, 1468 Briarwood Road NE does not have units with air conditioning.
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