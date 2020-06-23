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1408 Briarhaven Trail NE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1408 Briarhaven Trail NE

1408 Briarhaven Trail · No Longer Available
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Location

1408 Briarhaven Trail, Brookhaven, GA 30319
Brookhaven Fields

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1408 Briarhaven Trail NE have any available units?
1408 Briarhaven Trail NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 1408 Briarhaven Trail NE have?
Some of 1408 Briarhaven Trail NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1408 Briarhaven Trail NE currently offering any rent specials?
1408 Briarhaven Trail NE isn't currently offering any rent specials.
Is 1408 Briarhaven Trail NE pet-friendly?
No, 1408 Briarhaven Trail NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 1408 Briarhaven Trail NE offer parking?
Yes, 1408 Briarhaven Trail NE does offer parking.
Does 1408 Briarhaven Trail NE have units with washers and dryers?
Yes, 1408 Briarhaven Trail NE offers units with in unit laundry.
Does 1408 Briarhaven Trail NE have a pool?
No, 1408 Briarhaven Trail NE does not have a pool.
Does 1408 Briarhaven Trail NE have accessible units?
No, 1408 Briarhaven Trail NE does not have accessible units.
Does 1408 Briarhaven Trail NE have units with dishwashers?
Yes, 1408 Briarhaven Trail NE has units with dishwashers.
Does 1408 Briarhaven Trail NE have units with air conditioning?
No, 1408 Briarhaven Trail NE does not have units with air conditioning.
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