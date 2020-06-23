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613 Pelham Road NE
Last updated March 21 2019 at 12:23 PM

613 Pelham Road NE

613 Pelham Road Northeast · No Longer Available
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Location

613 Pelham Road Northeast, Atlanta, GA 30324
Piedmont Heights

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 613 Pelham Road NE have any available units?
613 Pelham Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 613 Pelham Road NE have?
Some of 613 Pelham Road NE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 613 Pelham Road NE currently offering any rent specials?
613 Pelham Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 613 Pelham Road NE pet-friendly?
No, 613 Pelham Road NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 613 Pelham Road NE offer parking?
Yes, 613 Pelham Road NE offers parking.
Does 613 Pelham Road NE have units with washers and dryers?
No, 613 Pelham Road NE does not offer units with in unit laundry.
Does 613 Pelham Road NE have a pool?
No, 613 Pelham Road NE does not have a pool.
Does 613 Pelham Road NE have accessible units?
No, 613 Pelham Road NE does not have accessible units.
Does 613 Pelham Road NE have units with dishwashers?
Yes, 613 Pelham Road NE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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