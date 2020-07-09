All apartments in Atlanta
Find more places like 1678 Carr Cir Nw.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Atlanta, GA
/
1678 Carr Cir Nw
Last updated June 11 2020 at 12:34 AM

1678 Carr Cir Nw

1678 Carr Circle NW · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Atlanta
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all

Location

1678 Carr Circle NW, Atlanta, GA 30318
Hills Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
playground
pool
bbq/grill
garage
RARE OPPORTUNITY TO LEASE A HOME IN THIS POPULAR WESTSIDE COMMUNITY! LG, OPEN KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, LARGE ISLAND, TILED BACKSPLASH, OPENS TO SPACIOUS FAMILY RM W/FIREPLACE, BUILT IN STORAGE & ACCESS TO REAR DECK. MAIN LEVEL FEATURES H-WOOD FLOORING, LARGE, OPEN AREA, FORMAL DINING ROOM. THIS SOCIAL COMMUNITY PROVIDES MANY WONDERFUL EVENTS FOR ALL RESIDENTS, AMENITIES INCLUDE POOL, CLUBHOUSE, GYM, PARKS, GAS GRILL, PLAYGROUND, TRAILS, KOI PONDS AND WATERFALLS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1678 Carr Cir Nw have any available units?
1678 Carr Cir Nw doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 1678 Carr Cir Nw have?
Some of 1678 Carr Cir Nw's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1678 Carr Cir Nw currently offering any rent specials?
1678 Carr Cir Nw is not currently offering any rent specials.
Is 1678 Carr Cir Nw pet-friendly?
No, 1678 Carr Cir Nw is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 1678 Carr Cir Nw offer parking?
Yes, 1678 Carr Cir Nw offers parking.
Does 1678 Carr Cir Nw have units with washers and dryers?
No, 1678 Carr Cir Nw does not offer units with in unit laundry.
Does 1678 Carr Cir Nw have a pool?
Yes, 1678 Carr Cir Nw has a pool.
Does 1678 Carr Cir Nw have accessible units?
No, 1678 Carr Cir Nw does not have accessible units.
Does 1678 Carr Cir Nw have units with dishwashers?
Yes, 1678 Carr Cir Nw has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
Top Cities For Cat Lovers
How to Find a Sublet
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
Tips for Finding an Apartment in One Week
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The 500
500 Northside Cir NW
Atlanta, GA 30309
Mount Vernon Flats at The Perimeter
1265 Mount Vernon Hwy
Atlanta, GA 30338
Sierra Hills
3207 Henderson Mill Rd
Atlanta, GA 30341
1045 on the Park Apartment Homes
1045 Piedmont Ave NE
Atlanta, GA 30309
Ashford at Springlake
6200 Bakers Ferry Rd
Atlanta, GA 30331
Avana Westside
1040 Huff Rd NW
Atlanta, GA 30318
Arts Center Tower
1270 W Peachtree St NW
Atlanta, GA 30309
Biltmore at Midtown
855 W Peachtree St NW
Atlanta, GA 30308

Similar Pages

Atlanta 1 BedroomsAtlanta 2 Bedrooms
Atlanta Dog Friendly ApartmentsAtlanta Pet Friendly Places
Atlanta Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Sandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GA
Smyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GALawrenceville, GA
Dunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GA

Nearby Neighborhoods

MidtownOld Fourth WardNorth Buckhead
Lindbergh MorosgoHome ParkGrant Park
Virginia HighlandMorningside Lenox Park

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
Morehouse CollegeAtlanta Metropolitan State College
Georgia Institute of Technology-Main Campus