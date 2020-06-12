107 Gibson Street SE

Amenities
JUST A FEW 100 FT TO BELTLINE! RENOVATED AND CHARMING 2 BEDROOM 1920'S COTTAGE W/ROCKING CHAIR FRONT PORCH, FENCED BACKYARD & 2 DRIVEWAYS LOCATED IN SOUGHT AFTER COMMUNITY OF REYNOLDSTOWN. 9FT+ CEILINGS, LOTS OF NATURAL LIGHT & BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS. LARGE FAMILY ROOM, KITCHEN W/NEW CABINETS,GRANITE COUNTERS,STAINLESS STEEL APPLIANCES, BREAKFAST AREA & LAUNDRY ROOM. RENOVATED BATH W/TILED SHOWER & GRANITE VANITY, FLEX RM OR SEPARATE DEN PERFECT FOR USE AS OFFICE OR NURSERY. DECK OVERLOOKING PVT FENCED BCKYARD. FRIENDLY & WALKABLE TO RESTAURANTS & BELTLINE.