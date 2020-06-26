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205 Relais Trace
Last updated July 8 2019 at 2:24 PM

205 Relais Trace

205 Relais Trace · No Longer Available
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Location

205 Relais Trace, Alpharetta, GA 30004

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
tennis court
GREAT HOUSE IN THE COGBURN/HOPEWELL/CAMBRIDGE SCHOOL DISTRICT. HOME IS BRIGHT AND OPEN, NEW HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT FIRST FLOOR, KITCHEN IS UPDATED WITH GRANITE COUNTERS AND TILE FLOORING, UPDATED LIGHTING THROUGHOUT. LEVEL DRIVEWAY AND HUGE LEVEL FENCED BACKYARD, GREAT FOR ENTERTAINING. RENT INCLUDES REFRIGERATOR AND WASHER AND DRYER. POPULAR COMMUNITY WITH SWIM/TENNIS LOCATED CLOSE TO SHOPPING DISTRICT OF WINDWARD PKWY AND JUST DOWN THE STREET FROM GROWING DOWNTOWN ALPHARETTA AREA. EASY ACCESS TO GA-400. DON'T MISS THIS ONE, IT WILL NOT LAST LONG

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 205 Relais Trace have any available units?
205 Relais Trace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
What amenities does 205 Relais Trace have?
Some of 205 Relais Trace's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 205 Relais Trace currently offering any rent specials?
205 Relais Trace is not currently offering any rent specials.
Is 205 Relais Trace pet-friendly?
No, 205 Relais Trace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 205 Relais Trace offer parking?
Yes, 205 Relais Trace offers parking.
Does 205 Relais Trace have units with washers and dryers?
Yes, 205 Relais Trace offers units with in unit laundry.
Does 205 Relais Trace have a pool?
Yes, 205 Relais Trace has a pool.
Does 205 Relais Trace have accessible units?
No, 205 Relais Trace does not have accessible units.
Does 205 Relais Trace have units with dishwashers?
Yes, 205 Relais Trace has units with dishwashers.
Does 205 Relais Trace have units with air conditioning?
No, 205 Relais Trace does not have units with air conditioning.
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