All apartments in Alpharetta
Find more places like 12075 Stone Brook Cove.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Alpharetta, GA
/
12075 Stone Brook Cove
Last updated June 14 2019 at 6:53 AM

12075 Stone Brook Cove

12075 Stone Brook Cv · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Alpharetta
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

12075 Stone Brook Cv, Alpharetta, GA 30009

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
LOCATION, LOCATION, LOCATION! ELEGANT TOWNHOME WITHIN WALKING DISTANCE OF AVALON (REGAL IMAX, WHOLE-FOODS, RESTAURANTS, & SHOPS) & HOT DOWNTOWN ALPHARETTA WITH ALL NEW RESTAURANTS! MINUTES FROM GA-400! KITCHEN W/SS RANGE/OVEN, MICROWAVE, REFRIGERATOR, 42" STAINED CABINETS, CORIAN COUNTER, HARDWOOD FLOORS IN KITCHEN, PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT, UPGRADED CARPETING, WHIRLPOOL JETTED TUB IN MASTER, DOUBLE VANITY, HUGE PRIVATE DECK FOR ENTERTAINING ON MAIN LEVEL. A MUST SEE! FANTASTIC SCHOOLS,RENT INCLUDES WATER/SEWER, TRASH & LAWN CARE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12075 Stone Brook Cove have any available units?
12075 Stone Brook Cove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
What amenities does 12075 Stone Brook Cove have?
Some of 12075 Stone Brook Cove's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12075 Stone Brook Cove currently offering any rent specials?
12075 Stone Brook Cove is not currently offering any rent specials.
Is 12075 Stone Brook Cove pet-friendly?
No, 12075 Stone Brook Cove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 12075 Stone Brook Cove offer parking?
Yes, 12075 Stone Brook Cove offers parking.
Does 12075 Stone Brook Cove have units with washers and dryers?
No, 12075 Stone Brook Cove does not offer units with in unit laundry.
Does 12075 Stone Brook Cove have a pool?
Yes, 12075 Stone Brook Cove has a pool.
Does 12075 Stone Brook Cove have accessible units?
No, 12075 Stone Brook Cove does not have accessible units.
Does 12075 Stone Brook Cove have units with dishwashers?
Yes, 12075 Stone Brook Cove has units with dishwashers.
Does 12075 Stone Brook Cove have units with air conditioning?
No, 12075 Stone Brook Cove does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Top 10 Tips for Saving on Rent
What Makes Your Apartment Cost More?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avana North Point
900 Jameson Pass
Alpharetta, GA 30022
The Lakes at Windward
905 Lake Union Hill Way
Alpharetta, GA 30009
The Pointe at Preston Ridge Apartment Homes
950 Executive Dr
Alpharetta, GA 30005
Wood Bridge Apartments
680 Park Bridge Parkway
Alpharetta, GA 30005
Haven at Avalon
1213 Avalon Blvd
Alpharetta, GA 30009
Artesia Big Creek
6405 Rex Ln
Alpharetta, GA 30005
Camden Deerfield
13200 Summit Blvd
Alpharetta, GA 30004
Juncture
910 Deerfield Crossing Dr
Alpharetta, GA 30004

Similar Pages

Alpharetta 1 BedroomsAlpharetta 2 Bedrooms
Alpharetta Apartments with ParkingAlpharetta Dog Friendly Apartments
Alpharetta Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GASmyrna, GAJohns Creek, GA
Duluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GA
Gainesville, GAMcDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GADouglasville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College