All apartments in Alpharetta
Find more places like 12030 Stone Brook Cove.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Alpharetta, GA
/
12030 Stone Brook Cove
Last updated March 18 2019 at 1:49 AM

12030 Stone Brook Cove

12030 Stone Brook Cv · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Alpharetta
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

12030 Stone Brook Cv, Alpharetta, GA 30009

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
ELEGANT TOWNHOME W/IN WALKING DISTANCE TO AVALON & DOWNTOWN ALPHARETTA. UPDATED KITCHEN W/NEW SS APPLIANCES, NEW QUARTZ COUNTERS, MICROWAVE, REFRIGERATOR, 42" GRAY CABINETS, DESIGNER BACKSPLASH. HARDWOOD FLOORS ON MAIN LEVEL PINE STAIRS, DESIGNER COLORS, NEW CARPETING, WHIRELPOOL JETTED TUB IN MASTER, DOUBLE VANAITY, LAMINATE FLOOR IN 2ND BEDROOM UPSTAIRS, PRIVATE FENCED BACK YARD ON LOWER LEVEL AND HUGE PRIVATE DECK FOR ENTERTAINING ON MAIN LEVEL. A MUST SEE! FANTASTIC SCHOOLS,RENT INCLUDES WATER/SEWER, PEST CONTROL & LAWN CARE. DON'T MISS, WON'T LAST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12030 Stone Brook Cove have any available units?
12030 Stone Brook Cove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
How much is rent in Alpharetta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Alpharetta Rent Report.
What amenities does 12030 Stone Brook Cove have?
Some of 12030 Stone Brook Cove's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12030 Stone Brook Cove currently offering any rent specials?
12030 Stone Brook Cove is not currently offering any rent specials.
Is 12030 Stone Brook Cove pet-friendly?
No, 12030 Stone Brook Cove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 12030 Stone Brook Cove offer parking?
Yes, 12030 Stone Brook Cove offers parking.
Does 12030 Stone Brook Cove have units with washers and dryers?
No, 12030 Stone Brook Cove does not offer units with in unit laundry.
Does 12030 Stone Brook Cove have a pool?
No, 12030 Stone Brook Cove does not have a pool.
Does 12030 Stone Brook Cove have accessible units?
No, 12030 Stone Brook Cove does not have accessible units.
Does 12030 Stone Brook Cove have units with dishwashers?
Yes, 12030 Stone Brook Cove has units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Parent Guide to Apartment Living
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Windward Place
3080 Market Pl
Alpharetta, GA 30005
The Pointe at Preston Ridge Apartment Homes
950 Executive Dr
Alpharetta, GA 30005
Woodhaven at Park Bridge
15000 Parkview Ln
Alpharetta, GA 30005
Avery at Northwinds
32000 Gardner Dr
Alpharetta, GA 30009
Ascent at Windward
18000 Masters Way
Alpharetta, GA 30005
Haven at Avalon
1213 Avalon Blvd
Alpharetta, GA 30009
Artesia Big Creek
6405 Rex Ln
Alpharetta, GA 30005
Amorance Downtown Alpharetta
2001 Commerce Parkway
Alpharetta, GA 30009

Similar Pages

Alpharetta 1 BedroomsAlpharetta 2 Bedrooms
Alpharetta Apartments with ParkingAlpharetta Dog Friendly Apartments
Alpharetta Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GASmyrna, GAJohns Creek, GA
Duluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GA
Gainesville, GAMcDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GADouglasville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College