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Winter Springs, FL
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425 SHEOAH BOULEVARD
Last updated June 12 2020 at 11:57 PM

425 SHEOAH BOULEVARD

425 Sheoah Boulevard · (407) 629-1707
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Location

425 Sheoah Boulevard, Winter Springs, FL 32708
Highlands

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 31 · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1400 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
playground
pool
bbq/grill
tennis court
volleyball court
GREAT TWO STORY 3/2.5 CONDO LOCATED IN THE DESIRABLE HIGHLANDS COMMUNITY. FEATURES INCLUDE UPGRADED KITCHEN, NEW STAINLESS
STEEL KITCHEN AID APPLIANCES & LED LIGHTING, PANTRIES, NEW CARPET, UPGRADED BATHROOMS, NEW ITALIAN PORCELIN FLOORING,
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WATER POOL, CLUB HOUSE, TENNIS, BASKETBALL & VOLLEYBALL COURTS, PARK, PLAY GROUND & BBQ AREA WITH COVERED PAVILIONS,
WALKING/RUNNING PATHS, AND NATURE WALKING TRAILS. CONVENIENT TO 417, I-4, RESTAURANTS, SHOPPING, AND AREA ATTRACTIONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 425 SHEOAH BOULEVARD have any available units?
425 SHEOAH BOULEVARD has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 425 SHEOAH BOULEVARD have?
Some of 425 SHEOAH BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 425 SHEOAH BOULEVARD currently offering any rent specials?
425 SHEOAH BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 425 SHEOAH BOULEVARD pet-friendly?
No, 425 SHEOAH BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Winter Springs.
Does 425 SHEOAH BOULEVARD offer parking?
No, 425 SHEOAH BOULEVARD does not offer parking.
Does 425 SHEOAH BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 425 SHEOAH BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 425 SHEOAH BOULEVARD have a pool?
Yes, 425 SHEOAH BOULEVARD has a pool.
Does 425 SHEOAH BOULEVARD have accessible units?
No, 425 SHEOAH BOULEVARD does not have accessible units.
Does 425 SHEOAH BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 425 SHEOAH BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 425 SHEOAH BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 425 SHEOAH BOULEVARD does not have units with air conditioning.
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