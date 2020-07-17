100 S Virginia Ave 319

Amenities
WINTER PARK LUXURY CONDO - Property Id: 126332
3 BEDROOM 3 BATH LUXURY CORNER UNIT CONDO IS LOCATED IN THE DOUGLAS GRAND JUST 1 BLOCK FROM PARK AVENUE SHOPS, RESTAURANTS AND PARKS. WOOD FLOORS THROUGHOUT WITH BRAND NEW CARPETING IN THE BEDROOMS. AMAZING KITCHEN WITH TOO OF THE LINE APPLIANCES. THIS HOME IS OVER 2700 SQ. FT. ENTIRE UNIT HAS JUST BEEN PAINTED...LOOKS BRAND NEW!!! CONTACT HELENE 407-463-7755
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/126332p
Property Id 126332
(RLNE5007539)