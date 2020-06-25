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Winter Garden, FL
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312 Mossyrock Ave
Last updated May 21 2019 at 8:53 AM

312 Mossyrock Ave

312 Mossyrock Avenue · No Longer Available
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Location

312 Mossyrock Avenue, Winter Garden, FL 34787

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: March 19, 2019

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $2,099.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $2,199.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $2,199.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 312 Mossyrock Ave have any available units?
312 Mossyrock Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Winter Garden, FL.
Is 312 Mossyrock Ave currently offering any rent specials?
312 Mossyrock Ave is not currently offering any rent specials.
Is 312 Mossyrock Ave pet-friendly?
Yes, 312 Mossyrock Ave is pet friendly.
Does 312 Mossyrock Ave offer parking?
No, 312 Mossyrock Ave does not offer parking.
Does 312 Mossyrock Ave have units with washers and dryers?
No, 312 Mossyrock Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 312 Mossyrock Ave have a pool?
No, 312 Mossyrock Ave does not have a pool.
Does 312 Mossyrock Ave have accessible units?
No, 312 Mossyrock Ave does not have accessible units.
Does 312 Mossyrock Ave have units with dishwashers?
No, 312 Mossyrock Ave does not have units with dishwashers.
Does 312 Mossyrock Ave have units with air conditioning?
No, 312 Mossyrock Ave does not have units with air conditioning.
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