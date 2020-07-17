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878 Lavender Cir
Last updated July 18 2020 at 11:00 PM

878 Lavender Cir

878 Lavender Circle · (305) 772-6689
COVID-19 Update
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Location

878 Lavender Circle, Weston, FL 33327
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$3,750

4 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 878 Lavender Cir have any available units?
878 Lavender Cir has a unit available for $3,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 878 Lavender Cir have?
Some of 878 Lavender Cir's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 878 Lavender Cir currently offering any rent specials?
878 Lavender Cir is not currently offering any rent specials.
Is 878 Lavender Cir pet-friendly?
No, 878 Lavender Cir is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 878 Lavender Cir offer parking?
Yes, 878 Lavender Cir offers parking.
Does 878 Lavender Cir have units with washers and dryers?
Yes, 878 Lavender Cir offers units with in unit laundry.
Does 878 Lavender Cir have a pool?
Yes, 878 Lavender Cir has a pool.
Does 878 Lavender Cir have accessible units?
No, 878 Lavender Cir does not have accessible units.
Does 878 Lavender Cir have units with dishwashers?
Yes, 878 Lavender Cir has units with dishwashers.
Does 878 Lavender Cir have units with air conditioning?
No, 878 Lavender Cir does not have units with air conditioning.
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