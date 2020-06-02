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3807 East Coquina Way
Last updated June 14 2020 at 3:01 PM

3807 East Coquina Way

3807 East Coquina Way · (954) 993-4760
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Location

3807 East Coquina Way, Weston, FL 33332
Isles at Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,500

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4 Bed · 4.5 Bath · 3646 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
basketball court
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
playground
garage
East Coquina Way, Weston, FL 33332 - 4 BR 4.5 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/10/2020. Pets: allowed. ONE STORY SPECTACULAR 3999 SQUARE FEET 4 BED + OFFICE/ DEN BEDROOM, WET BAR 4 1/2 BATH , LAUNDRY ROOM CONVERTED TO A NANNY'S ROOM 3 CAR GARAGE. TOTALLY REMODELED BATHROOMS . MASTER BEDROOM WITH CALIFORNIA CLOSETS. TILE IN KITCHEN AND BATHROOMS . PORCELAIN SOCIAL AREAS , ENGINEERED WOOD IN ALL BEDROOM, GOURMET KITCHEN/ISLAND AND GRANITE COUNTERS. STAINLESS. APPLIANCES . WESTON'S A+ SCHOOLS, EXCELLENT CLUB HOUSE WITH GYM, BASKETBALL COURT, PLAY GROUND, GYM. CLOSE TO MAYOR HIGHWAYS /SHOPPING. [ Published 14-Jun-20 / ID 3582801 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3807 East Coquina Way have any available units?
3807 East Coquina Way has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3807 East Coquina Way have?
Some of 3807 East Coquina Way's amenities include on-site laundry, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3807 East Coquina Way currently offering any rent specials?
3807 East Coquina Way isn't currently offering any rent specials.
Is 3807 East Coquina Way pet-friendly?
Yes, 3807 East Coquina Way is pet friendly.
Does 3807 East Coquina Way offer parking?
Yes, 3807 East Coquina Way does offer parking.
Does 3807 East Coquina Way have units with washers and dryers?
No, 3807 East Coquina Way does not offer units with in unit laundry.
Does 3807 East Coquina Way have a pool?
No, 3807 East Coquina Way does not have a pool.
Does 3807 East Coquina Way have accessible units?
No, 3807 East Coquina Way does not have accessible units.
Does 3807 East Coquina Way have units with dishwashers?
No, 3807 East Coquina Way does not have units with dishwashers.
Does 3807 East Coquina Way have units with air conditioning?
No, 3807 East Coquina Way does not have units with air conditioning.
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