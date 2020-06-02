3807 East Coquina Way

Amenities
East Coquina Way, Weston, FL 33332 - 4 BR 4.5 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/10/2020. Pets: allowed. ONE STORY SPECTACULAR 3999 SQUARE FEET 4 BED + OFFICE/ DEN BEDROOM, WET BAR 4 1/2 BATH , LAUNDRY ROOM CONVERTED TO A NANNY'S ROOM 3 CAR GARAGE. TOTALLY REMODELED BATHROOMS . MASTER BEDROOM WITH CALIFORNIA CLOSETS. TILE IN KITCHEN AND BATHROOMS . PORCELAIN SOCIAL AREAS , ENGINEERED WOOD IN ALL BEDROOM, GOURMET KITCHEN/ISLAND AND GRANITE COUNTERS. STAINLESS. APPLIANCES . WESTON'S A+ SCHOOLS, EXCELLENT CLUB HOUSE WITH GYM, BASKETBALL COURT, PLAY GROUND, GYM. CLOSE TO MAYOR HIGHWAYS /SHOPPING. [ Published 14-Jun-20 / ID 3582801 ]