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2541 Montclaire Circle
Last updated June 19 2020 at 12:56 AM

2541 Montclaire Circle

2541 Montclaire Circle · (954) 993-4760
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2541 Montclaire Circle, Weston, FL 33327
Weston

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Amenities

hardwood floors
pool
Unit Amenities
hardwood floors
Property Amenities
pool
Montclaire Circle, Weston, FL 33327 - 5 BR 4 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/18/2020. No pets allowed. AWESOME HOUSE WITH HIGHT QUALITY FEATURES, POGGEN-POHL GERMAN KITCHEN WITH SILISTONE COUNTER, WINE COOLER, WALL MOUNT COFFEMAKER GRINDING COFFE BEANS. HIGHT IMPACT WINDOWS AND DOORS. TRAVERTINE MARBLE FLOOR IN FIRST STORY AND BEAUTIFUL WOOD FLOOR UPSTAIRS . MARBLE MASTER BATH, CLOSETS COMPLETELY BUILD OUT. POOL WITH JACUZZI. [ Published 18-Jun-20 / ID 3592936 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2541 Montclaire Circle have any available units?
2541 Montclaire Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Weston, FL.
Is 2541 Montclaire Circle currently offering any rent specials?
2541 Montclaire Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 2541 Montclaire Circle pet-friendly?
No, 2541 Montclaire Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Weston.
Does 2541 Montclaire Circle offer parking?
No, 2541 Montclaire Circle does not offer parking.
Does 2541 Montclaire Circle have units with washers and dryers?
No, 2541 Montclaire Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 2541 Montclaire Circle have a pool?
Yes, 2541 Montclaire Circle has a pool.
Does 2541 Montclaire Circle have accessible units?
No, 2541 Montclaire Circle does not have accessible units.
Does 2541 Montclaire Circle have units with dishwashers?
No, 2541 Montclaire Circle does not have units with dishwashers.
Does 2541 Montclaire Circle have units with air conditioning?
No, 2541 Montclaire Circle does not have units with air conditioning.
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