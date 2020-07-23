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Weston, FL
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155 Lakeview Dr # 204
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

155 Lakeview Dr # 204

155 Lakeview Drive · (786) 484-9022
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Location

155 Lakeview Drive, Weston, FL 33326
Bonaventure

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit # 204 · Avail. now

$1,900

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
cable included
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
cable included
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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BEAUTIFUL AND SPACIOUS CORNER APARTMENT IN WESTON - Property Id: 315456

BEAUTIFUL AND SPACIOUS CORNER APARTMENT, EXCELLENT CONDITION, RARE TO FIND 3BDR/2BTH GARDEN APARTMENT IN HIGHLY DESIRED CITY OF WESTON. JUST PAINTED IN NEUTRAL COLORS, TILE & LAMINATE FLOORING, CUSTOM MADE CLOSETS, UPGRADED BATHROOMS, NEW BLINDS, WASHER & DRYER INSIDE THE UNIT. STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES, SCREENED PORCH & BALCONY, WATER & BASIC CABLE INCLUDED IN RENT. COMMUNITY POOL, EXCELLENT LOCATIONS AND +A SCHOOLS. $250.00 PET DEPOSIT NON REFUNDABLE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/155-lakeview-dr-weston-fl-unit-%23-204/315456
Property Id 315456

(RLNE5950496)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 155 Lakeview Dr # 204 have any available units?
155 Lakeview Dr # 204 has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 155 Lakeview Dr # 204 have?
Some of 155 Lakeview Dr # 204's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 155 Lakeview Dr # 204 currently offering any rent specials?
155 Lakeview Dr # 204 is not currently offering any rent specials.
Is 155 Lakeview Dr # 204 pet-friendly?
Yes, 155 Lakeview Dr # 204 is pet friendly.
Does 155 Lakeview Dr # 204 offer parking?
No, 155 Lakeview Dr # 204 does not offer parking.
Does 155 Lakeview Dr # 204 have units with washers and dryers?
Yes, 155 Lakeview Dr # 204 offers units with in unit laundry.
Does 155 Lakeview Dr # 204 have a pool?
Yes, 155 Lakeview Dr # 204 has a pool.
Does 155 Lakeview Dr # 204 have accessible units?
No, 155 Lakeview Dr # 204 does not have accessible units.
Does 155 Lakeview Dr # 204 have units with dishwashers?
No, 155 Lakeview Dr # 204 does not have units with dishwashers.
Does 155 Lakeview Dr # 204 have units with air conditioning?
No, 155 Lakeview Dr # 204 does not have units with air conditioning.
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