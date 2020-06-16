1306 Banyan Way

Amenities
BEAUTIFUL 4/2.5 HOME LOCATED IN SAVANNA, WESTON. PROPERTY FEATURES SPACIOUS LIVING AREAS, REMODELED BATHROOMS, SS APPLIANCES, ACCORDION SHUTTERS AND MORE. RENTAL PMNT INCLUDES YARD MAINTENACE, PEST CONTROL AND SERVICE AMERICA CONTRACT. PETS WELCOME WITH DEPOSIT. PROPERTY SHOWING MONDAYS AND THURSDAYS 10AM-7:30PM AND SATURDAYS 10AM-6PM WITH APPOINTMENT.
BEAUTIFUL 4/2.5 HOME LOCATED IN SAVANNA, WESTON. PROPERTY FEATURES SPACIOUS LIVING AREAS, REMODELED BATHROOMS, SS APPLIANCES, ACCORDION SHUTTERS AND MORE. RENTAL PMNT INCLUDES YARD MAINTENACE, PEST CONTROL AND SERVICE AMERICA CONTRACT. PETS WELCOME WITH DEPOSIT. PROPERTY SHOWING MONDAYS AND THURSDAYS 10AM-7:30PM AND SATURDAYS 10AM-6PM WITH APPOINTMENT.