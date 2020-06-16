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Weston, FL
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1306 Banyan Way
Last updated June 11 2020 at 8:46 AM

1306 Banyan Way

1306 Banyan Way · (954) 288-9546
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Location

1306 Banyan Way, Weston, FL 33327
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,150

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4 Bed · 2.5 Bath · 2249 sqft

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Amenities

dishwasher
pet friendly
recently renovated
walk in closets
air conditioning
clubhouse
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
BEAUTIFUL 4/2.5 HOME LOCATED IN SAVANNA, WESTON. PROPERTY FEATURES SPACIOUS LIVING AREAS, REMODELED BATHROOMS, SS APPLIANCES, ACCORDION SHUTTERS AND MORE. RENTAL PMNT INCLUDES YARD MAINTENACE, PEST CONTROL AND SERVICE AMERICA CONTRACT. PETS WELCOME WITH DEPOSIT. PROPERTY SHOWING MONDAYS AND THURSDAYS 10AM-7:30PM AND SATURDAYS 10AM-6PM WITH APPOINTMENT.
BEAUTIFUL 4/2.5 HOME LOCATED IN SAVANNA, WESTON. PROPERTY FEATURES SPACIOUS LIVING AREAS, REMODELED BATHROOMS, SS APPLIANCES, ACCORDION SHUTTERS AND MORE. RENTAL PMNT INCLUDES YARD MAINTENACE, PEST CONTROL AND SERVICE AMERICA CONTRACT. PETS WELCOME WITH DEPOSIT. PROPERTY SHOWING MONDAYS AND THURSDAYS 10AM-7:30PM AND SATURDAYS 10AM-6PM WITH APPOINTMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1306 Banyan Way have any available units?
1306 Banyan Way has a unit available for $3,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1306 Banyan Way have?
Some of 1306 Banyan Way's amenities include dishwasher, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1306 Banyan Way currently offering any rent specials?
1306 Banyan Way isn't currently offering any rent specials.
Is 1306 Banyan Way pet-friendly?
Yes, 1306 Banyan Way is pet friendly.
Does 1306 Banyan Way offer parking?
No, 1306 Banyan Way does not offer parking.
Does 1306 Banyan Way have units with washers and dryers?
No, 1306 Banyan Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1306 Banyan Way have a pool?
No, 1306 Banyan Way does not have a pool.
Does 1306 Banyan Way have accessible units?
No, 1306 Banyan Way does not have accessible units.
Does 1306 Banyan Way have units with dishwashers?
Yes, 1306 Banyan Way has units with dishwashers.
Does 1306 Banyan Way have units with air conditioning?
Yes, 1306 Banyan Way has units with air conditioning.
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