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8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE
Last updated May 8 2020 at 12:57 PM

8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE

8507 Edgewater Place Boulevard · No Longer Available
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Location

8507 Edgewater Place Boulevard, Town 'n' Country, FL 33615
Pinehurst

Amenities

hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
Lovely 3bed 2.5bath 1 car garage Townhome - -BEAUTIFUL 3 Bedroom/ 2.5 Bath TOWNHOUSE WITH WOOD FLOORS ON BOTTOM FLOORS. CARPET UPSTAIRS IN ALL BEDROOMS.TILE IN WET AREAS. LOCATED IN EDGEWATER PLACE GATED COMMUNITY. COMMUNITY OFFERS A POOL. WOOD LAMINATE, CARPET & TILE FLOORS THROUGHOUT. 1 CAR ATTACHED GARAGE. HOME HAS SECURITY SYSTEM & WATER SOFTENER. KITCHEN HAS BREAKFAST BAR, CLOSET PANTRY & ALL APPLIANCES TO INCLUDE REFRIGERATOR, RANGE, AND DISHWASHER! MASTER BEDROOM FEATURES WALK-IN CLOSET. SMALL PET PERMITTED UNDER 35 LBS.

(RLNE5347203)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have any available units?
8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Town 'n' Country, FL.
What amenities does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have?
Some of 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE's amenities include hardwood floors, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE currently offering any rent specials?
8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE is not currently offering any rent specials.
Is 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE pet-friendly?
Yes, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE is pet friendly.
Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE offer parking?
Yes, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE offers parking.
Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have units with washers and dryers?
No, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE does not offer units with in unit laundry.
Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have a pool?
Yes, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE has a pool.
Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have accessible units?
No, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE does not have accessible units.
Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have units with dishwashers?
Yes, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE has units with dishwashers.
Does 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE have units with air conditioning?
No, 8507 Edgewater Place Blvd - EDGEWATE does not have units with air conditioning.
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