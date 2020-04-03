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The Acreage, FL
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12545 Orange Boulevard
Last updated April 3 2020 at 2:07 PM

12545 Orange Boulevard

12545 Orange Boulevard · (561) 626-7000
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Location

12545 Orange Boulevard, The Acreage, FL 33412

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,250

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4 Bed · 3 Bath · 2655 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12545 Orange Boulevard have any available units?
12545 Orange Boulevard has a unit available for $3,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12545 Orange Boulevard have?
Some of 12545 Orange Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12545 Orange Boulevard currently offering any rent specials?
12545 Orange Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 12545 Orange Boulevard pet-friendly?
No, 12545 Orange Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Acreage.
Does 12545 Orange Boulevard offer parking?
Yes, 12545 Orange Boulevard does offer parking.
Does 12545 Orange Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 12545 Orange Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 12545 Orange Boulevard have a pool?
Yes, 12545 Orange Boulevard has a pool.
Does 12545 Orange Boulevard have accessible units?
No, 12545 Orange Boulevard does not have accessible units.
Does 12545 Orange Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 12545 Orange Boulevard has units with dishwashers.
Does 12545 Orange Boulevard have units with air conditioning?
No, 12545 Orange Boulevard does not have units with air conditioning.
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