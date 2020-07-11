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7176 E Bank Dr
Last updated January 23 2020 at 8:57 AM

7176 E Bank Dr

7176 East Bank Drive · No Longer Available
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Location

7176 East Bank Drive, Tampa, FL 33617
Northeast Community

Amenities

pet friendly
gym
pool
racquetball court
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
pool
racquetball court
hot tub
THIS CUTE 2 BEDROOM 1 FULL AND 1/2 BATH UNIT HAS LAMINATE FLOORING AND TILE IN WET AREAS. WATERSIDE COMMUNITY OFFERS GREAT AMENITIES INCLUDING A GATED ENTRANCE; CLUBHOUSE OR RECREATION CENTER; FITNESS CENTER; SWIMMING POOL; SPA; RACQUETBALL COURT; PRIVATE RESIDENCE USE BOAT RAMP INTO THE HILLSBOROUGH RIVER; GAZEBO; DOCK AND PICNIC AREA! CONVENIENTLY LOCATED TO SHOPS AND RESTAURANTS.

Ready first week of January 2020
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$60 App Fee/Adult, $300 Non-Refundable Pet Fee Per Pet, Security Deposit Equal to One Month's Rent, $75 Tenant Processing Fee Per Household After Acceptance.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7176 E Bank Dr have any available units?
7176 E Bank Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 7176 E Bank Dr have?
Some of 7176 E Bank Dr's amenities include pet friendly, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7176 E Bank Dr currently offering any rent specials?
7176 E Bank Dr is not currently offering any rent specials.
Is 7176 E Bank Dr pet-friendly?
Yes, 7176 E Bank Dr is pet friendly.
Does 7176 E Bank Dr offer parking?
No, 7176 E Bank Dr does not offer parking.
Does 7176 E Bank Dr have units with washers and dryers?
No, 7176 E Bank Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 7176 E Bank Dr have a pool?
Yes, 7176 E Bank Dr has a pool.
Does 7176 E Bank Dr have accessible units?
No, 7176 E Bank Dr does not have accessible units.
Does 7176 E Bank Dr have units with dishwashers?
No, 7176 E Bank Dr does not have units with dishwashers.
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