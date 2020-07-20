All apartments in Tampa
Find more places like 2611 BAYSHORE BOULEVARD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Tampa, FL
/
2611 BAYSHORE BOULEVARD
Last updated July 23 2019 at 7:27 AM

2611 BAYSHORE BOULEVARD

2611 Bayshore Boulevard · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Tampa
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Balcony
See all
2 Bedrooms
See all

Location

2611 Bayshore Boulevard, Tampa, FL 33629
Bayshore Gardens

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
conference room
parking
pool
BEAUTIFUL 2 BEDROOM 2 BATHROOM 18TH FLOOR WATERFRONT CONDO LOCATED IN BAYSHORE DIPLOMAT BUILDING OF PRIME BAYSHORE BLVD SOUTH TAMPA. CONDO FEATURES MARBLE AND BAMBOO WOOD FLOORING FLOORING, LARGE OPEN FLOOR PLAN, LARGE SIZE BEDROOMS WITH AMAZING VIEWS, HUGE BALCONY OVERLOOKING TAMPA BAY. GREAT SOUTH TAMPA LOCATION VERY CLOSE TO DOWNTOWN TAMPA HYDE PARK, SOHO, CHANNELSIDE HARBOR ISLAND AND DAVIS ISLAND. BEAUTIFUL BLDG WITH 24 HOUR SECURITY, SWIMMING POOL, COVERED PARKING, AND CONFERENCE ROOM. WONT LAST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2611 BAYSHORE BOULEVARD have any available units?
2611 BAYSHORE BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 2611 BAYSHORE BOULEVARD have?
Some of 2611 BAYSHORE BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2611 BAYSHORE BOULEVARD currently offering any rent specials?
2611 BAYSHORE BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 2611 BAYSHORE BOULEVARD pet-friendly?
No, 2611 BAYSHORE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tampa.
Does 2611 BAYSHORE BOULEVARD offer parking?
Yes, 2611 BAYSHORE BOULEVARD offers parking.
Does 2611 BAYSHORE BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 2611 BAYSHORE BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 2611 BAYSHORE BOULEVARD have a pool?
Yes, 2611 BAYSHORE BOULEVARD has a pool.
Does 2611 BAYSHORE BOULEVARD have accessible units?
No, 2611 BAYSHORE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 2611 BAYSHORE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 2611 BAYSHORE BOULEVARD has units with dishwashers.
Helpful Articles
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Spot and Avoid Rental Scams
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Element
808 N Franklin St
Tampa, FL 33602
Cypress Grand
8134 Colonial Village Dr
Tampa, FL 33625
Infinity Westshore
4800 S West Shore Blvd
Tampa, FL 33611
Olympus Harbour Island
301 Harbour Place Dr
Tampa, FL 33602
Skyhouse Channelside
112 N 12th St
Tampa, FL 33602
The Preserve at Mobbly Bay Apartments
8210 Solano Bay Loop
Tampa, FL 33635
Valencia At Westchase
8802 Brennan Circle
Tampa, FL 33615
The Flats at Seminole Heights
4111 N Poplar Ave
Tampa, FL 33603

Similar Pages

Tampa 1 BedroomsTampa 2 Bedrooms
Tampa Dog Friendly ApartmentsTampa Pet Friendly Places
Tampa Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

St. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FL
Lakeland, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FL
Town 'n' Country, FLPalm Harbor, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FL

Nearby Neighborhoods

Sun Bay SouthTampa PalmsLowry Park North
Carver City Lincoln GardensChannel DistrictOld Seminole Heights
Temple CrestMac Farlane Park

Apartments Near Colleges

University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
Erwin Technical CollegeUltimate Medical Academy-Tampa
Hillsborough Community College