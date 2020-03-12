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1921 W Busch Blvd
Last updated September 18 2019 at 10:36 AM

1921 W Busch Blvd

1921 West Busch Boulevard · No Longer Available
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Location

1921 West Busch Boulevard, Tampa, FL 33612
Forest Hills

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
home - Property Id: 146760

A 3 BEDROOM 3 BATHROOM TOWN HOME ABOUT 1600 SQFT FOR RENT RIGHT OFF OF BUSCH BLVD. THIS PROPERTY HAS A NEWLY REMODELED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES, DISHWASHER, STOVE, OVEN MICROWAVE, FRIDGE AND FREEZER. THIS PROPERTY HAS HARD WOOD FLOORING AND GRANITE COUNTERTOPS. IT IS NEWER CONSTRUCTION WITH A NEW AC UNIT, NEW WATER HEATER, GREAT LOCATION. THIS PROPERTY HAS PLENTY OF STORAGE SPACE. 3 BEDROOMS UPSTAIRS. HAS MASTER BEDROOM AND BATHROOM WITH A LARGE CLOSET FOR PLENTY OF STORAGE. THIS PROPERTY IS A NEWER CONSTRUCTION HOME AND WILL NOT LAST LONG

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1921 W Busch Blvd, Tampa, FL 33612
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/146760p
Property Id 146760

(RLNE5122213)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1921 W Busch Blvd have any available units?
1921 W Busch Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 1921 W Busch Blvd have?
Some of 1921 W Busch Blvd's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1921 W Busch Blvd currently offering any rent specials?
1921 W Busch Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 1921 W Busch Blvd pet-friendly?
Yes, 1921 W Busch Blvd is pet friendly.
Does 1921 W Busch Blvd offer parking?
No, 1921 W Busch Blvd does not offer parking.
Does 1921 W Busch Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 1921 W Busch Blvd offers units with in unit laundry.
Does 1921 W Busch Blvd have a pool?
No, 1921 W Busch Blvd does not have a pool.
Does 1921 W Busch Blvd have accessible units?
No, 1921 W Busch Blvd does not have accessible units.
Does 1921 W Busch Blvd have units with dishwashers?
Yes, 1921 W Busch Blvd has units with dishwashers.
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