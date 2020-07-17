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Tamarac, FL
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8020 Fairview Dr Unit 206
Last updated July 15 2020 at 4:06 AM

8020 Fairview Dr Unit 206

8020 Fairview Drive · (954) 636-7993
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Location

8020 Fairview Drive, Tamarac, FL 33321
Woodland Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

2 Bed · 2 Bath · 949 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
cats allowed
recently renovated
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
clubhouse
elevator
gym
on-site laundry
pool
VERY SPACIOUS 2 BEDROOM AND 2 BATHROOM IN VERSAILLES GARDEN. UNIT IS LOCATED ON SECOND FLOOR OVERLOOKING THE GOLF COURSE AND FEATURES A SCREENED IN PATIO, AN UPGRADED KITCHEN, AND WASHER/DRYER IN UNIT. CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO SHOPPING, DINING, SCHOOLS, MAJOR ROADS AND HIGHWAYS. ASSOCIATION TAKES UP TO TWO WEEKS AND REQUIRES A MINIMUM OF 625 CREDIT SCORE TO BE APPROVED. NO DOGS ALLOWED, PER ASSOCIATION; CATS ONLY. MOVE IN WITH FIRST MONTH'S RENT AND ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH GOOD CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT).

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8020 Fairview Dr Unit 206 have any available units?
8020 Fairview Dr Unit 206 has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8020 Fairview Dr Unit 206 have?
Some of 8020 Fairview Dr Unit 206's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8020 Fairview Dr Unit 206 currently offering any rent specials?
8020 Fairview Dr Unit 206 is not currently offering any rent specials.
Is 8020 Fairview Dr Unit 206 pet-friendly?
Yes, 8020 Fairview Dr Unit 206 is pet friendly.
Does 8020 Fairview Dr Unit 206 offer parking?
No, 8020 Fairview Dr Unit 206 does not offer parking.
Does 8020 Fairview Dr Unit 206 have units with washers and dryers?
Yes, 8020 Fairview Dr Unit 206 offers units with in unit laundry.
Does 8020 Fairview Dr Unit 206 have a pool?
Yes, 8020 Fairview Dr Unit 206 has a pool.
Does 8020 Fairview Dr Unit 206 have accessible units?
No, 8020 Fairview Dr Unit 206 does not have accessible units.
Does 8020 Fairview Dr Unit 206 have units with dishwashers?
Yes, 8020 Fairview Dr Unit 206 has units with dishwashers.
Does 8020 Fairview Dr Unit 206 have units with air conditioning?
Yes, 8020 Fairview Dr Unit 206 has units with air conditioning.
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