Hayden Commons

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4 bed 4 bath townhouse walk to the stadium!! - IMMEDIATE MOVE IN!
WAIVED SECURITY DEPOSIT ($250) AND LEASE FEE ($200) BASED ON FULLY APPROVED APPLICATION.
4 BED 4 BATH TOWNHOMES A WALK TO FSU!! BUILT IN 2016! POOL WITH SUMMER KITCHEN!! LUXURY 3 STORY TOWNHOMES, 2 CAR CARPORT, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES!! PRE LEASING FOR AUGUST 2018 STARTS ON NOVEMBER 1ST! LIVING ROOM FURNISHED PLUS A FLAT SCREEN TV MOUNTED!! ONLY $650 PER BEDROOM!! ONE SMALL DOG ALLOWED PER UNIT! UNDER 25 POUNDS WITH OWNER APPROVAL! SEPARATE LEASES AVAILABLE!! SECURITY DEPOSIT ZERO PER PERSON WITH AN APPROVED APPLICATION! CABLE, HIGH-SPEED INTERNET, WATER, GARBAGE, LAWN AND PEST CONTROL INCLUDED!! FULLY FURNISHED!!
No Cats Allowed