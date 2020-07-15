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Hayden Commons
Last updated July 14 2020 at 9:19 AM

Hayden Commons

418 Hayden Road · (850) 224-7368
COVID-19 Update
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Location

418 Hayden Road, Tallahassee, FL 32304

Price and availability

VERIFIED 2 HRS AGO

4 Bedrooms

Unit 301-1 · Avail. now

$650

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath · 500 sqft

Unit 401-1 · Avail. now

$650

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4 Bed · 4 Bath · 500 sqft

Unit 100-1 · Avail. Aug 7

$650

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4 Bed · 4 Bath · 500 sqft

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Prices may vary depending on lease length. We get our prices directly from Hayden Commons.

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dogs allowed
carport
stainless steel
Unit Amenities
furnished
granite counters
stainless steel
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
pool
dogs allowed
internet access
pet friendly
4 bed 4 bath townhouse walk to the stadium!! - IMMEDIATE MOVE IN!

WAIVED SECURITY DEPOSIT ($250) AND LEASE FEE ($200) BASED ON FULLY APPROVED APPLICATION.

4 BED 4 BATH TOWNHOMES A WALK TO FSU!! BUILT IN 2016! POOL WITH SUMMER KITCHEN!! LUXURY 3 STORY TOWNHOMES, 2 CAR CARPORT, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES!! PRE LEASING FOR AUGUST 2018 STARTS ON NOVEMBER 1ST! LIVING ROOM FURNISHED PLUS A FLAT SCREEN TV MOUNTED!! ONLY $650 PER BEDROOM!! ONE SMALL DOG ALLOWED PER UNIT! UNDER 25 POUNDS WITH OWNER APPROVAL! SEPARATE LEASES AVAILABLE!! SECURITY DEPOSIT ZERO PER PERSON WITH AN APPROVED APPLICATION! CABLE, HIGH-SPEED INTERNET, WATER, GARBAGE, LAWN AND PEST CONTROL INCLUDED!! FULLY FURNISHED!!

No Cats Allowed

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: dogs
Dogs
deposit: $300
limit: 2
restrictions: Breed restrictions do apply.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does Hayden Commons have any available units?
Hayden Commons has 4 units available starting at $650 per month. Check out the Price and Availability section for the most up-to-date unit information.
How much is rent in Tallahassee, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tallahassee Rent Report.
What amenities does Hayden Commons have?
Some of Hayden Commons's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is Hayden Commons currently offering any rent specials?
Hayden Commons is not currently offering any rent specials.
Is Hayden Commons pet-friendly?
Yes, Hayden Commons is pet friendly.
Does Hayden Commons offer parking?
Yes, Hayden Commons offers parking.
Does Hayden Commons have units with washers and dryers?
Yes, Hayden Commons offers units with in unit laundry.
Does Hayden Commons have a pool?
Yes, Hayden Commons has a pool.
Does Hayden Commons have accessible units?
No, Hayden Commons does not have accessible units.
Does Hayden Commons have units with dishwashers?
No, Hayden Commons does not have units with dishwashers.
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