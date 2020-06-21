4255 N University Dr Unit 310

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BEAUTIFUL AND SPACIOUS ONE BEDROOM, 1.5 BATH CONDO ON 3RD FLOOR WITH UPDATED KITCHEN, TILE AND LAMINATE FLOORS. CENTRALLY LOCATED NEAR SHOPPING, DINING, PARKS AND MAJOR HIGHWAYS. LAUNDRY ROOM ON THE SAME FLOOR. WATER/SEWER INCLUDED IN RENT. ONE PET ALLOWED MAXIMUM 30 LBS - $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. ASSOCIATION PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS. FIRST MONTH PLUS TWO MONTHS SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650). ASSOCIATION PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS.
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