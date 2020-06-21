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Sunrise, FL
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4255 N University Dr Unit 310
Last updated June 17 2020 at 11:51 PM

4255 N University Dr Unit 310

4255 North University Drive · (954) 636-7993
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Location

4255 North University Drive, Sunrise, FL 33351
Spring Tree

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,250

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1 Bed · 1.5 Bath · 825 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
elevator
on-site laundry
parking
pool
BEAUTIFUL AND SPACIOUS ONE BEDROOM, 1.5 BATH CONDO ON 3RD FLOOR WITH UPDATED KITCHEN, TILE AND LAMINATE FLOORS. CENTRALLY LOCATED NEAR SHOPPING, DINING, PARKS AND MAJOR HIGHWAYS. LAUNDRY ROOM ON THE SAME FLOOR. WATER/SEWER INCLUDED IN RENT. ONE PET ALLOWED MAXIMUM 30 LBS - $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. ASSOCIATION PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS. FIRST MONTH PLUS TWO MONTHS SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650). ASSOCIATION PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4255 N University Dr Unit 310 have any available units?
4255 N University Dr Unit 310 has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4255 N University Dr Unit 310 have?
Some of 4255 N University Dr Unit 310's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4255 N University Dr Unit 310 currently offering any rent specials?
4255 N University Dr Unit 310 isn't currently offering any rent specials.
Is 4255 N University Dr Unit 310 pet-friendly?
Yes, 4255 N University Dr Unit 310 is pet friendly.
Does 4255 N University Dr Unit 310 offer parking?
Yes, 4255 N University Dr Unit 310 does offer parking.
Does 4255 N University Dr Unit 310 have units with washers and dryers?
No, 4255 N University Dr Unit 310 does not offer units with in unit laundry.
Does 4255 N University Dr Unit 310 have a pool?
Yes, 4255 N University Dr Unit 310 has a pool.
Does 4255 N University Dr Unit 310 have accessible units?
No, 4255 N University Dr Unit 310 does not have accessible units.
Does 4255 N University Dr Unit 310 have units with dishwashers?
No, 4255 N University Dr Unit 310 does not have units with dishwashers.
Does 4255 N University Dr Unit 310 have units with air conditioning?
Yes, 4255 N University Dr Unit 310 has units with air conditioning.
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