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Sunny Isles Beach, FL
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301 189 ST
Last updated April 3 2020 at 1:19 PM

301 189 ST

301 189th Street · (305) 332-8854
COVID-19 Update
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Location

301 189th Street, Sunny Isles Beach, FL 33160
Golden Shores Ocean Boulevard Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$15,500

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5 Bed · 6 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 301 189 ST have any available units?
301 189 ST has a unit available for $15,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 301 189 ST have?
Some of 301 189 ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 301 189 ST currently offering any rent specials?
301 189 ST isn't currently offering any rent specials.
Is 301 189 ST pet-friendly?
No, 301 189 ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunny Isles Beach.
Does 301 189 ST offer parking?
Yes, 301 189 ST does offer parking.
Does 301 189 ST have units with washers and dryers?
Yes, 301 189 ST offers units with in unit laundry.
Does 301 189 ST have a pool?
Yes, 301 189 ST has a pool.
Does 301 189 ST have accessible units?
No, 301 189 ST does not have accessible units.
Does 301 189 ST have units with dishwashers?
Yes, 301 189 ST has units with dishwashers.
Does 301 189 ST have units with air conditioning?
No, 301 189 ST does not have units with air conditioning.
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