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Sunny Isles Beach, FL
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18911 Collins Ave
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

18911 Collins Ave

18911 Collins Avenue · (954) 368-8000
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Location

18911 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 506 · Avail. now

$5,250

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3 Bed · 3 Bath · 2136 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18911 Collins Ave have any available units?
18911 Collins Ave has a unit available for $5,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 18911 Collins Ave have?
Some of 18911 Collins Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18911 Collins Ave currently offering any rent specials?
18911 Collins Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 18911 Collins Ave pet-friendly?
No, 18911 Collins Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunny Isles Beach.
Does 18911 Collins Ave offer parking?
No, 18911 Collins Ave does not offer parking.
Does 18911 Collins Ave have units with washers and dryers?
Yes, 18911 Collins Ave offers units with in unit laundry.
Does 18911 Collins Ave have a pool?
Yes, 18911 Collins Ave has a pool.
Does 18911 Collins Ave have accessible units?
No, 18911 Collins Ave does not have accessible units.
Does 18911 Collins Ave have units with dishwashers?
Yes, 18911 Collins Ave has units with dishwashers.
Does 18911 Collins Ave have units with air conditioning?
No, 18911 Collins Ave does not have units with air conditioning.
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