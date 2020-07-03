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St. Pete Beach, FL
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7150 SUNSET WAY
Last updated July 3 2020 at 3:02 AM

7150 SUNSET WAY

7150 Sunset Way · (727) 408-9000
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Location

7150 Sunset Way, St. Pete Beach, FL 33706

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 604 · Avail. now

$2,300

2 Bed · 2 Bath · 1160 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7150 SUNSET WAY have any available units?
7150 SUNSET WAY has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7150 SUNSET WAY have?
Some of 7150 SUNSET WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7150 SUNSET WAY currently offering any rent specials?
7150 SUNSET WAY is not currently offering any rent specials.
Is 7150 SUNSET WAY pet-friendly?
No, 7150 SUNSET WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Pete Beach.
Does 7150 SUNSET WAY offer parking?
Yes, 7150 SUNSET WAY offers parking.
Does 7150 SUNSET WAY have units with washers and dryers?
Yes, 7150 SUNSET WAY offers units with in unit laundry.
Does 7150 SUNSET WAY have a pool?
Yes, 7150 SUNSET WAY has a pool.
Does 7150 SUNSET WAY have accessible units?
No, 7150 SUNSET WAY does not have accessible units.
Does 7150 SUNSET WAY have units with dishwashers?
Yes, 7150 SUNSET WAY has units with dishwashers.
Does 7150 SUNSET WAY have units with air conditioning?
No, 7150 SUNSET WAY does not have units with air conditioning.
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