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4812 Riverwalk Dr
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4812 Riverwalk Dr

4812 Riverwalk Dr · No Longer Available
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Location

4812 Riverwalk Dr, St. Cloud, FL 34771

Amenities

parking
Unit Amenities
Property Amenities
parking
ets: Sorry, No Pets
AVAILABLE: October 15, 2018

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,450.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,525.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,525.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4812 Riverwalk Dr have any available units?
4812 Riverwalk Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Cloud, FL.
How much is rent in St. Cloud, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Cloud Rent Report.
Is 4812 Riverwalk Dr currently offering any rent specials?
4812 Riverwalk Dr is not currently offering any rent specials.
Is 4812 Riverwalk Dr pet-friendly?
No, 4812 Riverwalk Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Cloud.
Does 4812 Riverwalk Dr offer parking?
Yes, 4812 Riverwalk Dr offers parking.
Does 4812 Riverwalk Dr have units with washers and dryers?
No, 4812 Riverwalk Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 4812 Riverwalk Dr have a pool?
No, 4812 Riverwalk Dr does not have a pool.
Does 4812 Riverwalk Dr have accessible units?
No, 4812 Riverwalk Dr does not have accessible units.
Does 4812 Riverwalk Dr have units with dishwashers?
No, 4812 Riverwalk Dr does not have units with dishwashers.
Does 4812 Riverwalk Dr have units with air conditioning?
No, 4812 Riverwalk Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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