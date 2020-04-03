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Sawgrass, FL
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16 LAKE JULIA DR S
Last updated April 3 2020 at 2:49 PM

16 LAKE JULIA DR S

16 Lake Julia Drive South · (904) 446-0495
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Location

16 Lake Julia Drive South, Sawgrass, FL 32082

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,700

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4 Bed · 4 Bath · 3142 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
guest suite
fire pit
courtyard
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
courtyard
fire pit
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 LAKE JULIA DR S have any available units?
16 LAKE JULIA DR S has a unit available for $5,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16 LAKE JULIA DR S have?
Some of 16 LAKE JULIA DR S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 LAKE JULIA DR S currently offering any rent specials?
16 LAKE JULIA DR S isn't currently offering any rent specials.
Is 16 LAKE JULIA DR S pet-friendly?
No, 16 LAKE JULIA DR S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sawgrass.
Does 16 LAKE JULIA DR S offer parking?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not offer parking.
Does 16 LAKE JULIA DR S have units with washers and dryers?
Yes, 16 LAKE JULIA DR S offers units with in unit laundry.
Does 16 LAKE JULIA DR S have a pool?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not have a pool.
Does 16 LAKE JULIA DR S have accessible units?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not have accessible units.
Does 16 LAKE JULIA DR S have units with dishwashers?
Yes, 16 LAKE JULIA DR S has units with dishwashers.
Does 16 LAKE JULIA DR S have units with air conditioning?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not have units with air conditioning.
Have a question for 16 LAKE JULIA DR S?
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