621 SW 2nd Ter

Amenities
GREAT OPPORTUNITY TO LIVE IN ORCHID GROVE POMPANO BEACH!! BEAUTIFULLY 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS TOWNHOUSE FROM 2016 CONSTRUCTION IN POMPANO BEACH!! OPEN FLOOR PLAN, HIGH CEILINGS, GRANITE COUNTERTOPS, WOOD CABINETS, LAUNDRY AREA WITH FULL-SIZE WASHER & DRYER, WALK-IN CLOSET. 1 COVER GARAGE, COMMUNITY INCLUDES POOL, CLUBHOUSE, FITNESS CENTER, PLAYROOM, WALKING AREA, QUIET NEIGHBORHOOD, CLOSE TO THE BEACH, MAIN HIGHWAYS & SHOPPING CENTERS. PET-FRIENDLY. 24HRS SECURITY PATROL. OVERSIZE COMMUNITY HEATED POOL & GYM. 24HRS COMMUNITY PATROL. BASIC CABLE, INTERNET & ALARM SYSTEM INCLUDED! FAST HOA APPROVAL!