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Pompano Beach, FL
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621 SW 2nd Ter
Last updated June 16 2020 at 10:11 PM

621 SW 2nd Ter

621 Southwest 2nd Terrace · No Longer Available
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Location

621 Southwest 2nd Terrace, Pompano Beach, FL 33060
Lyons Park

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
alarm system
clubhouse
gym
parking
pool
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internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 621 SW 2nd Ter have any available units?
621 SW 2nd Ter doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pompano Beach, FL.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 621 SW 2nd Ter have?
Some of 621 SW 2nd Ter's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 621 SW 2nd Ter currently offering any rent specials?
621 SW 2nd Ter isn't currently offering any rent specials.
Is 621 SW 2nd Ter pet-friendly?
Yes, 621 SW 2nd Ter is pet friendly.
Does 621 SW 2nd Ter offer parking?
Yes, 621 SW 2nd Ter does offer parking.
Does 621 SW 2nd Ter have units with washers and dryers?
Yes, 621 SW 2nd Ter offers units with in unit laundry.
Does 621 SW 2nd Ter have a pool?
Yes, 621 SW 2nd Ter has a pool.
Does 621 SW 2nd Ter have accessible units?
No, 621 SW 2nd Ter does not have accessible units.
Does 621 SW 2nd Ter have units with dishwashers?
Yes, 621 SW 2nd Ter has units with dishwashers.
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