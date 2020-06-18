All apartments in Plantation
Find more places like 104 Riverwalk Cir E 104.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Plantation, FL
/
104 Riverwalk Cir E 104
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

104 Riverwalk Cir E 104

104 Riverwalk Cir · (786) 484-9022
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Plantation
See all
Lagomar
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all
2 Bedrooms
See all

Location

104 Riverwalk Cir, Plantation, FL 33325
Lagomar

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 104 · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

3 Bed · 2.5 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
garage
BEAUTIFUL TOWNHOME GATED RIVERWALK COMMUNITY - Property Id: 247754

ONLY FIRST MONTH AND ONE SECURITY DEPOSIT TO MOVE IN. BUILT 2014 BRIGHT & BEAUTIFUL TOWNHOME GATED RIVERWALK COMMUNITY OPEN FLOOR PLAN 3/2.5 WITH 1,909 SQ FT OF LIVING AREA, GORGEOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTER, EXTRA DEEP AND HIGH CABINETS & STAINLESS STEEL APPLIANCES. TILED FLOORS THROUGHOUT THE FIRST FLOOR, CARPET UPSTAIRS, HIGH IMPACT WINDOWS AND DOORS, SPACIOUS LAUNDRY ROOM W/ WASHER & DRYER. SPEND EVENINGS OUTSIDE IN THE ENCLOSED PORCH W/ CANAL VIEW IN THE BACK YARD, 2 CARS GARAGE 3rd & 4th CAR FIT IN PAVER DRIVEWAY. COMMUNITY POOL. CONVENIENTLY LOCATED WALKING DISTANCE TO A MERICAN HERITAGE SCHOOL, QUICK ACCESS TO SAWGRASS MALL/ IKEA / SHOPPING AREAS/ BEACHS/AIRPORT/PARKS/MIA/WPB/NAPLES/ I-595, I-75, I-95 AND 84. PETS WELCOME.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/247754
Property Id 247754

(RLNE5684521)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 104 Riverwalk Cir E 104 have any available units?
104 Riverwalk Cir E 104 has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 104 Riverwalk Cir E 104 have?
Some of 104 Riverwalk Cir E 104's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 104 Riverwalk Cir E 104 currently offering any rent specials?
104 Riverwalk Cir E 104 isn't currently offering any rent specials.
Is 104 Riverwalk Cir E 104 pet-friendly?
Yes, 104 Riverwalk Cir E 104 is pet friendly.
Does 104 Riverwalk Cir E 104 offer parking?
Yes, 104 Riverwalk Cir E 104 does offer parking.
Does 104 Riverwalk Cir E 104 have units with washers and dryers?
Yes, 104 Riverwalk Cir E 104 offers units with in unit laundry.
Does 104 Riverwalk Cir E 104 have a pool?
Yes, 104 Riverwalk Cir E 104 has a pool.
Does 104 Riverwalk Cir E 104 have accessible units?
No, 104 Riverwalk Cir E 104 does not have accessible units.
Does 104 Riverwalk Cir E 104 have units with dishwashers?
No, 104 Riverwalk Cir E 104 does not have units with dishwashers.
Does 104 Riverwalk Cir E 104 have units with air conditioning?
No, 104 Riverwalk Cir E 104 does not have units with air conditioning.
Have a question for 104 Riverwalk Cir E 104?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Laurels at Jacaranda
9733 NW 7th Cir
Plantation, FL 33324
St. Tropez Apartments
8000 Cleary Blvd
Plantation, FL 33324
Camden Plantation
801 NW 108th Ave
Plantation, FL 33324
Verona View
10900 NW 17th St
Plantation, FL 33322
The Waves
9000 NW 9th St
Plantation, FL 33324
Modera Cornerstone by Mill Creek
1244 South Pine Island Road
Plantation, FL 33324
The Manor in Plantation
601 NW 82nd Ave
Plantation, FL 33324
Los Prados
832 NW 86th Ave
Plantation, FL 33324

Similar Pages

Plantation 1 BedroomsPlantation 2 Bedrooms
Plantation Apartments with GymPlantation Apartments with Parking
Plantation Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

JacarandaMinto Plantation
Lagomar

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity