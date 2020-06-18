104 Riverwalk Cir E 104

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BEAUTIFUL TOWNHOME GATED RIVERWALK COMMUNITY - Property Id: 247754
ONLY FIRST MONTH AND ONE SECURITY DEPOSIT TO MOVE IN. BUILT 2014 BRIGHT & BEAUTIFUL TOWNHOME GATED RIVERWALK COMMUNITY OPEN FLOOR PLAN 3/2.5 WITH 1,909 SQ FT OF LIVING AREA, GORGEOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTER, EXTRA DEEP AND HIGH CABINETS & STAINLESS STEEL APPLIANCES. TILED FLOORS THROUGHOUT THE FIRST FLOOR, CARPET UPSTAIRS, HIGH IMPACT WINDOWS AND DOORS, SPACIOUS LAUNDRY ROOM W/ WASHER & DRYER. SPEND EVENINGS OUTSIDE IN THE ENCLOSED PORCH W/ CANAL VIEW IN THE BACK YARD, 2 CARS GARAGE 3rd & 4th CAR FIT IN PAVER DRIVEWAY. COMMUNITY POOL. CONVENIENTLY LOCATED WALKING DISTANCE TO A MERICAN HERITAGE SCHOOL, QUICK ACCESS TO SAWGRASS MALL/ IKEA / SHOPPING AREAS/ BEACHS/AIRPORT/PARKS/MIA/WPB/NAPLES/ I-595, I-75, I-95 AND 84. PETS WELCOME.
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Property Id 247754
(RLNE5684521)