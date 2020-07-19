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Pinellas Park, FL
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2901 NW 126th Ave
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2901 NW 126th Ave

2901 126th Avenue North · No Longer Available
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Location

2901 126th Avenue North, Pinellas Park, FL 33762

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
garage
guest parking
sauna
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2901 NW 126th Ave have any available units?
2901 NW 126th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pinellas Park, FL.
What amenities does 2901 NW 126th Ave have?
Some of 2901 NW 126th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2901 NW 126th Ave currently offering any rent specials?
2901 NW 126th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 2901 NW 126th Ave pet-friendly?
No, 2901 NW 126th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas Park.
Does 2901 NW 126th Ave offer parking?
Yes, 2901 NW 126th Ave offers parking.
Does 2901 NW 126th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 2901 NW 126th Ave offers units with in unit laundry.
Does 2901 NW 126th Ave have a pool?
Yes, 2901 NW 126th Ave has a pool.
Does 2901 NW 126th Ave have accessible units?
No, 2901 NW 126th Ave does not have accessible units.
Does 2901 NW 126th Ave have units with dishwashers?
Yes, 2901 NW 126th Ave has units with dishwashers.
Does 2901 NW 126th Ave have units with air conditioning?
No, 2901 NW 126th Ave does not have units with air conditioning.
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