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Pine Hills, FL
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4809 Okeefe St
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4809 Okeefe St

4809 O'keefe Street · No Longer Available
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Location

4809 O'keefe Street, Pine Hills, FL 32808

Amenities

pet friendly
parking
Unit Amenities
Property Amenities
parking
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 21 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1050.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1150.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1150.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Price: $1050/mo

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4809 Okeefe St have any available units?
4809 Okeefe St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pine Hills, FL.
Is 4809 Okeefe St currently offering any rent specials?
4809 Okeefe St is not currently offering any rent specials.
Is 4809 Okeefe St pet-friendly?
Yes, 4809 Okeefe St is pet friendly.
Does 4809 Okeefe St offer parking?
Yes, 4809 Okeefe St offers parking.
Does 4809 Okeefe St have units with washers and dryers?
No, 4809 Okeefe St does not offer units with in unit laundry.
Does 4809 Okeefe St have a pool?
No, 4809 Okeefe St does not have a pool.
Does 4809 Okeefe St have accessible units?
No, 4809 Okeefe St does not have accessible units.
Does 4809 Okeefe St have units with dishwashers?
No, 4809 Okeefe St does not have units with dishwashers.
Does 4809 Okeefe St have units with air conditioning?
No, 4809 Okeefe St does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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