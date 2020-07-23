All apartments in Pasco County
Find more places like 7925 Foxgrove Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pasco County, FL
/
7925 Foxgrove Dr
Last updated July 2 2020 at 7:32 AM

7925 Foxgrove Dr

7925 Foxgrove Dr · (813) 317-9301
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

7925 Foxgrove Dr, Pasco County, FL 34637

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,695

4 Bed · 3 Bath · 2030 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
THIS BEAUTIFUL 4 BEDROOM HOME HAS A FANTASTIC FLOORPLAN WITH BEDROOMS UPSTAIRS AND A NICE DEN W/ FRENCH DOORS ON FIRST FLOOR! HOME HAS BRAND *NEW NEUTRAL PAINT THROUGHOUT INTERIOR HOME & NEW CARPET. PRETTY AND SPACIOUS EAT IN- KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES, LOTS OF MAPLE CABINETRY AND AMPLE COUNTER SPACE, OPEN TO FAMILY ROOM, WILL PROVIDE FOR LOTS OF SPACE FOR ENTERTAINING! THERE IS A FORMAL LIVING SPACE UPON ENTERING THE HOME AND ALSO THE FAMILY ROOM WITH SLIDING DOORS LEADING TO THE SCREENED IN LANAI IN BACK - WITH PRETTY OPEN GRASSY AREA BEHIND THE HOME. THE MASTER BEDROOM HAS A SEPARATE ROMAN TUB AND SHOWER AND TWO CLOSETS, AND THE OTHER BEDROOMS ARE NICE SIZED AND ACCOMMODATE MOST FURNITURE. TENANT MAY USE COMMUNITY POOL AND RECREATION CENTER, AND MUCH MORE!
SMALL PETS CONSIDERED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7925 Foxgrove Dr have any available units?
7925 Foxgrove Dr has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7925 Foxgrove Dr have?
Some of 7925 Foxgrove Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7925 Foxgrove Dr currently offering any rent specials?
7925 Foxgrove Dr is not currently offering any rent specials.
Is 7925 Foxgrove Dr pet-friendly?
Yes, 7925 Foxgrove Dr is pet friendly.
Does 7925 Foxgrove Dr offer parking?
Yes, 7925 Foxgrove Dr offers parking.
Does 7925 Foxgrove Dr have units with washers and dryers?
Yes, 7925 Foxgrove Dr offers units with in unit laundry.
Does 7925 Foxgrove Dr have a pool?
Yes, 7925 Foxgrove Dr has a pool.
Does 7925 Foxgrove Dr have accessible units?
No, 7925 Foxgrove Dr does not have accessible units.
Does 7925 Foxgrove Dr have units with dishwashers?
Yes, 7925 Foxgrove Dr has units with dishwashers.
Does 7925 Foxgrove Dr have units with air conditioning?
Yes, 7925 Foxgrove Dr has units with air conditioning.
Interested in 7925 Foxgrove Dr?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Columns at Cypress Point
4330 Point Cypress Blvd
Wesley Chapel, FL 33545
Enclave at Wesley Chapel
1930 Devonwood Dr
Wesley Chapel, FL 33544
Mystic Pointe
2770 Mystic Pointe Parkway
Land O' Lakes, FL 34638
Trinity Club Apartments
10800 Torino Dr
Trinity, FL 34655
Ranchside
2508 Ranchside Ter
New Port Richey, FL 34655
Windsor Club at Seven Oaks
2300 Guards St
Wesley Chapel, FL 33544
Tapestry Cypress Creek
2300 Tapestry Park Drive
Land O' Lakes, FL 34639
Moncler Willow Lakes
26675 Players Cir
Lutz, FL 33559

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLLakeland, FLRiverview, FLLargo, FLTown 'n' Country, FLPalm Harbor, FLPinellas Park, FLClermont, FLWesley Chapel, FL
Winter Garden, FLWinter Haven, FLDunedin, FLFour Corners, FLPlant City, FLSpring Hill, FLElfers, FLPasadena Hills, FLCheval, FLLutz, FLPebble Creek, FLDade City, FL
Hernando Beach, FLJasmine Estates, FLHudson, FLBayonet Point, FLOdessa, FLTrinity, FLHoliday, FLBeacon Square, FLPort Richey, FLNew Port Richey East, FLZephyrhills, FLLand O' Lakes, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity