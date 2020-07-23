7925 Foxgrove Dr

Amenities
THIS BEAUTIFUL 4 BEDROOM HOME HAS A FANTASTIC FLOORPLAN WITH BEDROOMS UPSTAIRS AND A NICE DEN W/ FRENCH DOORS ON FIRST FLOOR! HOME HAS BRAND *NEW NEUTRAL PAINT THROUGHOUT INTERIOR HOME & NEW CARPET. PRETTY AND SPACIOUS EAT IN- KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES, LOTS OF MAPLE CABINETRY AND AMPLE COUNTER SPACE, OPEN TO FAMILY ROOM, WILL PROVIDE FOR LOTS OF SPACE FOR ENTERTAINING! THERE IS A FORMAL LIVING SPACE UPON ENTERING THE HOME AND ALSO THE FAMILY ROOM WITH SLIDING DOORS LEADING TO THE SCREENED IN LANAI IN BACK - WITH PRETTY OPEN GRASSY AREA BEHIND THE HOME. THE MASTER BEDROOM HAS A SEPARATE ROMAN TUB AND SHOWER AND TWO CLOSETS, AND THE OTHER BEDROOMS ARE NICE SIZED AND ACCOMMODATE MOST FURNITURE. TENANT MAY USE COMMUNITY POOL AND RECREATION CENTER, AND MUCH MORE!
SMALL PETS CONSIDERED